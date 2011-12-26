به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس از سلسله کنفرانسها و نمایشگاههای مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی با هدف ترویج پژوهشها و مطالعات کاربردی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی، 8 و 7 دی ماه جاری از سوی انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران برگزار میشود.
ساختمانهای هوشمند برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی، ممیزی انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی در تأسیسات و تجهیزات، تحلیل و ارزیابی اقتصادی روشهای کاهش مصرف انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی و... از جمله محورهای اصلی این کنفرانس اعلام شده است.
علاقمندان برای شرکت در این کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی www.emh.ir مراجعه نمایند.
نظر شما