اکیپ پزشکی عازم محل اسکان عشایر استان می شود

دکتر محمدرضا نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش اقتصادی عشایر در تامین برخی از ضروریات جامعه ایرانی، گفت: استان کرمانشاه یکی از مناطقی است که بسیاری از قبایل عشایری را در خود جای داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به نیاز عشایر استان به خدمات رسانی در بحث بهداشت و درمان، تاکید کرد: این دانشگاه در هفته آینده اکیپی شامل پزشک و کارشناس بهداشت را عازم مناطق گرمسیری و محل اسکان عشایر استان برای بررسی مشکلات احتمالی این عزیزان خواهد کرد.

نیکبخت با اشاره به اینکه خدمات به عشایر استان باید نسبت به گذشته چندین برابر شود، افزود: با توجه به خدماتی که عشایر در تهیه گوشت و لبنیات به جامعه دارند و نیز در راستای بهره مندی آنان از خدمات نظام سلامت پیش بینی شده است که با اکیپ های سیار پزشکی به عشایر خدمات رسانی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان گفت: مقدمات کار فراهم شده است و در هفته آینده این اکیپ عازم مناطق گرمسیری و محل اسکان عشایر خواهند شد.

