جزئیات انتخاب ریاست دانشگاه آزاد/ ریاست دوسوم گزینه ها منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو ظهر امروز دوشنبه 5 دی ماه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جهاد علمی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به مهمترین جزئیات مرتبط با تعیین جانشین رئیس کنونی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.

ارائه گزارش وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی با بیان اینکه به طور قطع و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه پیشنهاد رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی در ساعت 16 ، 21 دی ماه جاری برگزار می شود، اضافه کرد: فردا گزارش خود را از جلسه برگزار شده هیئت امنای دانشگاه آزاد در 30 آذرماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهم و تمام اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تنها تا 10 دیماه فرصت دارند که سوابق علمی و اجرایی گزینه های خود را به دفتر وزیر علوم ارسال کنند.

وی اضافه کرد: پس از ارسال سوابق علمی و اجرایی این گزینه ها، این سوابق برای تمام اعضای هیئت امنا ارسال می شود تا آنان تا 21 دیماه فرصت مطالعه این سوابق را داشته باشند. هیچ محدودیتی برای اعلام گزینه ها از نظر تعداد وجود ندارد.

دو سوم گزینه های مطرح برای ریاست دانشگاه آزاد تمایلی به ریاست ندارند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در جلسه 21 دیماه و فقط در جلسه 21 دیماه رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد اعلام می شود، اظهار داشت: ما از روز گذشته تماس خود را با گزینه های مطرح شده در جلسه 30 آذرماه آغاز کردیم اما دو سوم این افراد تمایلی به پذیرفتن رئیس دانشگاه آزاد نداشته اند بنابراین تعداد اندکی باقی می مانند که سوابق اجرایی و علمی شان در جلسه 21 دیماه بررسی و از میان آنان رئیس جدید تعیین می شود.

اعلام زمان معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به زمان آغاز دوره جدید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پس از برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه 21 دیماه، بنده فرد پیشنهاد شده را در جلسه سه شنبه 27 دیماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می کنم.

زمان آغاز به کار رئیس جدید دانشگاه آزاد

وی اضافه کرد: در این جلسه اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرد پیشنهاد شده رای داد، رئیس جدید موظف است که از روز بعد بلافاصله در دانشگاه آزاد اسلامی کار خود را آغاز کند و از خدمات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت امنا تقدیر به عمل می آید.

دانشجو در ادامه سخنان خود درباره جزئیات سلب حق رای از رئیس کنونی دانشگاه آزاد اسلامی برای تایید رئیس جدید این دانشگاه گفت: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور به من پیشنهاد کردند به علت اینکه بنده مامور تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد هستم نظر مخالف یا موافقی درباره سلب حق رای از دکتر جاسبی نداشته باشم.

وی اضافه کرد: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی 15 نفر اعلام کردند که تبصره ای اضافه شود که رئیس دانشگاه آزاد حق تایید رئیس بعدی را نداشته باشد.

دانشجو در بخش دیگری از سخنانش ضمن عذرخواهی از خبرنگارانی که در نخستین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد ساعت ها پشت درهای بسته و در هوایی سرد منتظر اعلام نتیجه جلسه بودند، گفت: هر چند پیش از این اعلام کرده بودیم که تمهیدات لازم در این زمینه اجرا شود اما کسی نمی دانست که خبرنگاران هم در آن روز به محل تشکیل جلسه هیئت امنا می آیند.

سعی کردم خود را به دور از حاشیه ها نگه دارم

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در شب اول برگزاری جلسه در میان خبرنگاران حاضر نشد، گفت: از زمانی که ماموریت برگزاری این جلسه به من داده شد سعی کردم خود را به دور از حاشیه ها نگه دارم و همیشه در متن حرکت کنم بنابراین تصمیم داشتم در شرایطی بهتر و در زمانی دیگر پاسخگوی مسائل مرتبط با این موضوع باشم در عین حال منتظر بودم ببینم سایرین درباره جلسه ای که برگزار شد چه می گویند.

در صورت عدم معرفی رئیس جدید تا 30 دیماه شورای عالی انقلاب فرهنگی سرپرست تعیین می کند

به گفته کامران دانشجو، طبق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی هیئت امنا تنها یک ماه فرصت دارند که رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی را انتخاب کنند و در صورتی که تا 30 دیماه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب نشود شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این دانشگاه سرپرست تعیین می کند.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تنها 9 نفر از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی حق رای خواهند داشت و جلسات بعدی برای تعیین رئیس دانشگاه آزاد در کار نخواهد بود و تنها در همان یک جلسه رئیس مشخص می شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا دکتر جاسبی احتمالا رئیس دانشگاه نخواهند بود، گفت: هر کسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی رای آورد رئیس می شود و آن گاه در این مورد تصمیم گیری می شود.