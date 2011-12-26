اولین پایان نامه دانشجویی در حوزه مدیریت محله رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغازفصل پایانی سال ، اولین همایش هیئت امناء محلات شهرداری منطقه 7 با شرکت دبیران شورایاری و با حضور طلایی رئیس کمیسیون اجتماعی وفرهنگی شورای اسلامی شهرتهران ، دکتر طالبی نژاد دبیر کمیسیون اجتماعی وفرهنگی شورای اسلامی شهرتهران و مهندس میزرائی فلاح شهردارمنطقه 7 برگزار شد.

در این نشست مرتضی طلایی ؛ ازمنابع انسانی وتبدیل آن به سرمایه های اجتماعی بعنوان مهمترین عامل توسعه یادکرد و گفت: یکی از چالش ها وموانع جدی مدیریت شهری عدم تحقق مدیریت واحد شهری است وتنهاراه توسعه پایدارشهرر اصلاح امور از طریق محله است .

رئیس کمیسیون اجتماعی وفرهنگی شورای اسلامی شهرتهران، شورایاری رابستر کارمدیریت شهری ومدیریت محله راتکمیل این ساختاردانست وخواستاراستمراراین گونه برنامه ها درقالب هم اندیشی وگفت وشنود باهدف بهبود وضعیت محله شد .

در ادامه مهندس میزرائی فلاح شهردارمنطقه 7 ضمن اشاره به لزوم تقویت کارگروه هاازسوی مدیریت محله، به تشریح اقدامات انجام شده دربخش تامین زیرساخت های مورد نیازبعنوان اولویت اول به منظورفراهم شدن بسترهای لازم جهت فعالیت مدیران محله پرداخت.

وی اذعان کرد: سراهای مورد نیاز برای تمامی محلات به استثنای محله ارامنه آماده و جهت بهره برداری مدیران محله تجهیز شده ، همچنین پیش بینی لازم دربودجه سال آینده برای بهبود وضعیت سراهایی که امکانات کمتری دارند صورت گرفته شده است .

درادامه رونمایی از اولین پایان نامه دانشجویی باعنوان "بررسی تاثیرنظام مدیریت محله ای برمشارکت شهروندی ؛ مطالعه موردی شهرداری منطقه هفت تهران " که توسط مهدی پورعاشور ازکارشناسان این منطقه باحمایت ومشارکت حوزه معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 7 تهیه شد بخش دیگری از همایش بودکه باحضور دکترطلایی وشهردارمنطقه 7 انجام شد .

در بخش پایانی همایش دکتر طالبی نژاد به تشریح طرح مدیریت محله ، چالش ها ، راه کارها وارائه تجربیات دراین حوزه پرداخت و اظهار داشت:موضوع مدیریت محله یکی از مفاهیم اجتماعی است که دشواری وپیچیدگی های خاص خود رابعنوان کار فرهنگی باظرافت های ویژه دارد لذا مقوله مدیریت محله هم با همان دشواری های کارفرهنگی توام است .

وی افزود: مشکل دیگر موانع ساختاری است وآن معکوس شدن شیوه برنامه ریزی در مدیریت شهری است که بجای برنامه ریزی از بالا ، برنامه ریزی محلی وازپائین درمدت کوتاه بعنوان شیوه نوین برنامه ریزی برای تحقق توسعه پایدار شهری می باشد.