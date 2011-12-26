ترکیه و آذربایجان توافقنامه خط لوله گازی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طی این توافق دو طرف بر آن هستند تا خط لوله ای را با حجم 10 میلیارد متر مکعب برای انتقال گاز آذربایجان به بازارهای اروپا احداث کنند.

خبرگزاری آناتولی زمان آغاز بکار پروژه را سال 2017 اعلام کرده است.

پروژه اخیر بین آذربایجان و ترکیه 5 میلیارد دلار هزینه دارد که از سوی "ناطق علی‌اف" وزیر انرژی آذربایجان و "تانر ییلدز" همتای ترک وی در آنکارا به امضا رسید.

بر اساس این توافق؛ شرکت دولتی گاز آذربایجان و شرکت گاز بوتاس و شرکت نفت TPAO ترکیه نخستین اعضا این کنسرسیوم خواهند بود و شرکت هار خارجی هم در مراحل بعدی به آن خواهند پیوست.

این خط لوله در حالی است که پروژه نابوکو که قرار است گاز دریای خزر را از طریق خاک ترکیه به اروپا منتقل کند پیشتر مراحل احداث خود را آغاز کرده است.

ترکیه و اروپا بر آن هستند تا با کشیدن خط لوله های گازی متعدد برای انتقال گاز دریای خزر به اروپا، میزان وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه را ،که در برخی موارد بعنوان اهرمی در دست مسکو علیه بروکسل بکار برده می شود ،کم کنند.