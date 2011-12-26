نتایج آزمونهای کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی مختلف مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی ـ کاربردی سال 90 از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی لازم را احراز کرده‌اند، بر اساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان در هر کدرشته محل استخراج شده است.

کلیه پذیرفته‌شدگان باید در یکی از روزهای 11 تا 15 دی ماه با در دست داشتن مدارک لازم و با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تعیین شده در جداول مربوطه مراجعه کنند.

همچنین براساس ضوابط مربوط به گزینش رشته‌های نیمه‌متمرکز برای رشته‌هایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه و یا آزمون عملی دارند، لازم است برای شرکت در مراحل مذکور در یکی از روزهای 11 تا 15 دی ماه با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس‌دار و یا کارت شناسایی عکس‌دار معتبر، گواهی اشتغال به کار و سایر مدارک مورد نیاز به مرکز آموزشی ذیربط به نشانی تعیین شده در دفترچه راهنمای آزمون مراجعه کنند.

عدم مراجعه داوطلبان در روزهای تعیین شده برای انجام مراحل نهایی گزینش به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته ذیربط تلقی خواهد شد.

بر اساس اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرفته‌شدگان مراکز آموزش علمی ‌کاربردی مالک اشتر شاهین شهر و زرین شهر باید به آدرس شاهین شهر، انتهای خیابان فردوسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر مراجعه کنند.

گزینش نهایی معرفی شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز پس از اعلام نتیجه مراحل مصاحبه و یا آزمون عملی این دسته از داوطلبان، صورت می گیرد و نتایج نهایی از سوی سازمان سنجش اعلام می شود.