استعفایم به خاطر فشار یا جریان خاصی نبود/ با کمتر از سه میلیارد سپاهان را بستیم

غلامحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز با استعفایش از حضور در هیئت مدیره باشگاه سپاهان موافقت نشده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: استعفای من به خاطر جریان و فشار خاصی نبوده است. من در هیچ جایی مدت زمان طولانی نبوده‌ام و پس از 15 ماه حضور در سپاهان، تصمیم گرفتم از عضویت در هیئت مدیره این باشگاه استعفا بدهم.

وی با بیان اینکه ما دنبال چیزی نبوده و نیستیم، ادامه داد: امروز تیم فوتبال و باشگاه سپاهان به آرامش رسیده و در مسیری حرکت می‌کند که می‌تواند به موفقیت‌های بزرگی برسد. من هم مانند همه هواداران از این موضوع خوشحالم و در این شرایط خوب تصمیم به جدایی از باشگاه سپاهان گرفتم.

رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان با تاکید مجدد بر اینکه فشار خاصی برای جدایی‌اش از هیئت مدیره این باشگاه وجود نداشته است، گفت: تغییرات در باشگاه سپاهان هزینه‌هایی داشت و باعث سیبل قرار گرفتن بنده شد. آن اتفاقات بدون خونریزی رخ نمی‌داد و باید مسائلی پیش می‌آمد که وضعیت باشگاه اصلاح می‌شد. قطعا اگر این مسائل رخ نمی‌داد ما امروز نمی‌توانستیم با کمتر از سه میلیارد تیم را ببندیم و تیم خوبی داشته باشیم.

حسینی خاطرنشان کرد: پس از آن اتفاقات و مصاحبه‌هایی که انجام شد، در هیئت مدیره تصمیم گرفتیم سکوت کنیم و نتیجه این سکوت را هم با موفقیت تیم گرفتیم. تعویض سرمربی تیم هم به خوبی انجام شد و سپاهان در حال حاضر با آرامش و قدرت پیش می‌رود. وقتی چنین مسائلی رخ داد و باشگاه و تیم به وضعیت مطلوب رسید، احساس کردم دیگر نیازی به ما نیست و بهتر است کار را به دیگران واگذار کنیم.

وی بیان اینکه به دلیل گرفتاری زیاد کاری تصمیم به جدایی از هیئت مدیره سپاهان گرفته است، افزود: در این مدت توانستم سیاست بالایی‌ها را به خوبی در باشگاه و تیم سپاهان اجرا کنم و امروز که همه چیز مطلوب است، صلاح دیدم از هیئت مدیره جدا شوم. ضمن اینکه همیشه برای موفقیت سپاهان دعا خواهم کرد.

رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در پاسخ به این سئوال که "آیا به خاطر اینکه می‌خواهید کاندیدای حضور در انتخابات مجلس شوید از عضویت در هیئت مدیره باشگاه سپاهان استعفا دادید؟"، گفت: استعفایم ربطی به این موضوع ندارد، چرا که صلاح ندیدم در این مقطع کاندیدای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی شوم.