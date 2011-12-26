باند قاچاق کالا در کرمان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد با اشاره به شناسایی و انهدام یک باند بزرگ قاچاق کالا که در استانهای کرمان، یزد و هرمزگان فعالیت می کرد گفت: از این باند هفت دستگاه کانتینر به همراه بیش از 200 تن انواع پوشاک خارجی کشف و ضبط شد.

موحد ادامه داد: دراین رابطه سه متهم دستگیر و یک باب منزل مسکونی نیز در بندرعباس شناسایی شد.

وی گفت: در بازرسی از این منزل که کار جعل اسناد در آن صورت می گرفت مقادیر زیادی اسناد جعلی از قبیل اسناد گمرکی، بارنامه، بیمه نامه، قبض باسکول، معاینه فنی و پلمپ های خاص و انواع مهرهای مختلف کشف و ضبط شد.

این مسئول قضایی ابراز داشت: رئیس این باند دارای سابقه طولانی در امر قاچاق کالا است و کالای قاچاق را به انحاء مختلف از کشورهای اطراف، وارد و با جعل اسناد و پرداخت رشوه به سایر نقاط کشور منتقل می کرده است.

