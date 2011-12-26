سرکرده باند خفت گیری و زورگیری در غرب پایتخت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد احمد فتوحی افزود: عصر روز گذشته طی یک عملیات تعقیب و مراقبت پلیسی "عادل دالتون" سرکرده باند زورگیری و خفت گیری غرب پایتخت دستگیر شد.

وی اظهار داشت: بعداز ظهر روز گذشته مأموران اداره عملیات این یگان هنگام گشت زنی غیر محسوس مشاهده کردند که یکی از مجرمان سابقه دار تحت تعقیب در حال زاغ زنی یکی از شعب بانک در منطقه شهرک استقلال است که طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل کردند.

این مسئول ادامه داد: متهم پس از انتقال به کلانتری بعد از اینکه توسط مالباختگان و شکات شناسایی شد، در بازجوییهای پلیسی مشخص شد که نامبرده چندین فقره سابقه سرقت موتور سیکلت و خفت گیری نیز دارد و از سوی مأموران پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در خصوص زاغ زنی داخل بانک و زورگیری تحت تعقیب است.

فتوحی بیان کرد: "عادل" در اعترافات خود به مأموران گفت که سرقتهای خفت گیری را به وسیله موتور سیکلت با همکاری همدستان خود به نامهای "سعید" و "فرید" که برادر هستند و به همراه دو نفر دیگر به نامهای "محمد" – ت" و "محمد- ج" در سطح وسیعی از نواحی غرب تهران انجام می دهند.

فتوحی با اشاره به فعالیت وسیع و گسترده فعالیت متهم و همدستانش اضافه کرد: پرونده ای در این رابطه تشکیل و برای ادامه تحقیقات، شناسایی و دستگیری دیگر اعضای باند به کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی ارسال شده است.