9هزار و 500 بازنشسته در چهارمحال و بختیاری حضور دارد

منوچهر صفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 9هزار و 500 بازنشسته در این استان شناسایی شده، اظهار داشت: بیشترین بازنشسته های این استان بازنشستگان اداره کل اموزش و پرورش هستند.

وی عمده مشکل بازنشستگان این استان را توجه نکردن دستگاهی که افراد در این دستگاه خدمت کرده اند عنوان کرد و بیان داشت: صندوق بازنشستگی برنامه های از قبیل در خانه نمانند که شامل تورهای سیاحتی و زیارتی به سوریه،مشهد و قشم، صدور کارت شناسایی منزلت و ... برای بازنشستگان این استان دارد.

سرپرست صندوق بازنشستگی چهار و بختیاری با اشاره به اینکه در سال جاری 276 نفر بازنشسته در این استان داشته ایم، بیان داشت: از این تعداد 212 نفر مرد و 64 نفر زن بوده اند.

وی بیان داشت: برنامه هایی از قبیل افزایش حقوق، تکریم بازنشسته ها و توجه ویژه تر در برنامه های آتی این صندوق برای بازنشستگان است.