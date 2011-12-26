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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

صفر پور:

9هزار و 500 بازنشسته در چهارمحال و بختیاری حضور دارد

9هزار و 500 بازنشسته در چهارمحال و بختیاری حضور دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست صندوق بازنشستگی چهار و بختیاری گفت: 9 هزار و 500 بازنشسته در چهار محال و بختیاری حضور دارد.

منوچهر صفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 9هزار و 500 بازنشسته در این استان شناسایی شده، اظهار داشت: بیشترین بازنشسته های این استان بازنشستگان اداره کل اموزش و پرورش هستند.

وی عمده مشکل بازنشستگان این استان را توجه نکردن دستگاهی که افراد در این دستگاه خدمت کرده اند عنوان کرد و بیان داشت: صندوق بازنشستگی برنامه های از قبیل در خانه نمانند که شامل تورهای سیاحتی و زیارتی به سوریه،مشهد و قشم، صدور کارت شناسایی منزلت و ... برای بازنشستگان این استان دارد.

سرپرست صندوق بازنشستگی  چهار و بختیاری با اشاره به اینکه در سال جاری 276 نفر بازنشسته در این استان داشته ایم، بیان داشت: از این تعداد 212 نفر مرد و 64 نفر زن بوده اند.

وی بیان داشت: برنامه هایی از قبیل افزایش حقوق، تکریم بازنشسته ها و توجه ویژه تر در برنامه های آتی این صندوق برای بازنشستگان است.

کد مطلب 1493904

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