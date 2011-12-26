برج میلاد به نماد هویتی ایران در دنیا تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمت دومان دبیرکل سازمان شهرهای متحد و حکومت های محلی غرب آسیا و خاور میانه در حاشیه بازدید از برج میلاد تهران گفت:برج میلاد هم اکنون به نماد و سمبل ایران در همه دنیا تبدیل شده است و ساخت این سازه از سوی مهندسان ایرانی برای ما بسیار تعجب برانگیز است.

وی افزود: مهندسان ایرانی می توانند تجربیات خود را در ساخت این پروژه به مهندسان شهرهای مختلف دنیا از جمله کشور ترکیه منتقل کنند.

دومان با بیان اینکه پس از بازگشت به ترکیه ،قطعاً از زیبایی های شهر تهران در مراسم های مختلف صحبت خواهم کرد، توضیح داد:من چندین بار طی سال های گذشته به تهران سفر کرده بودم، اما در این سفر تهرانی متفاوت را مشاهده کردم.

به گفته دبیر اجلاس سازمان شهرهای متحد و حکومت های محلی غرب آسیا و خاور میانه، ساخت تونل و بزرگراه های بسیار زیاد در این سال ها برایم جالب و تعجب برانگیز بود، در سال های گذشته شاهد ساخت و ساز مترو در شهر تهران بودم و در این سفر علاوه بر ساخت و ساز مترو، مشاهده کردم که تونل ها و بزرگراه های بسیار زیادی در شهر تهران ساخته و یا در حال ساخته شدن است.