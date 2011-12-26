کیفیت خدمات ثبت احوال باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین ظهر دوشنبه به مناسبت روز ملی ثبت احوال با مدیرکل و جمی از کارکنان اداره ثبت احوال استان دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: ساماندهی آمارهای هویتی افراد بویژه ثبت مهاجرت ها باید جدی گرفته شود.

وی افزود: ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت در کشور و تولید و انتشار آمار و اطلاعات از وظایف مهم ادارات ثبت احوال است که باید بیشترین کیفیت در کارها و برنامه ها به نحو مطلوبی صورت گیرد.

آیت الله باریک بین ارتقاء مسیر کیفیت و نحوه خدمات بهتر به ارباب رجوع را مهم دانست و اظهارداشت: کارکنان ثبت احوال باید اولویت کاری خود را ارتقاء مسیر خدمت رسانی و کیفیت و کارآمد کردن امور قرار دهند و اگر این کار بخوبی انجام شود موفقیت های شما بیشتر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بر ضرورت تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و یادآورشد: خوشبختانه اداره ثبت احوال استان از نظر کارآیی در برنامه های خود به تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم جایگاه خوبی دارد و توانسته موفق عمل کند.

در ابتدای این دیدار اصغر آراسته، مدیرکل ثبت احوال استان قزوین گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه کرد و گفت: تاکنون 50 هزار جلد شناسنامه مکانیزه در استان صادر شده است.

وی افزود: با راه اندازی گنجینه مشاهیر اسناد تاریخی شخصیت های برجسته استان جمع آوری و نگهداری می شود.



