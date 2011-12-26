بصیرت، ایثار و ولایت مداری ملت ایران انقلاب 9 دی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی در آستانه دهه بصیرت از 9 دی تا 19 دی افزود: این دهه، دهه افتخار، سربلندی و عزت ملتی است که آزاده است و هیچگاه زیر بار ظلم و ستم نرفته و بارها با بصیرت و بیداری و حفظ وحدت تحت رهبری حکیمانه ولایت فقیه وفاداری خویش را به اسلام و نظام اسلامی ثابت کرده است.



وی اضافه کرد: امام خمینی(ره) به این نیروی عظیم مردمی اعتقاد داشت و دست خداوند را یاور این ملت می‌دانست امروز نیز تحت امر ولایت این ملت آماده ایثار است و پیرو مکتب آزاد مردانی است که نامشان تا ابد لرزه بر اندام دشمنان اسلام می اندازد.



پورامینی تاکید کرد: ملت ایران در قیام سال 56 ثابت کرد که پیرو ولایت است و لحظه‌ای از مسیر ولایت فاصله نمی گیرد و برای حفظ ارزشهای اسلامی حاضر است جان خویش را در طبق اخلاص قرار دهد و مسیر سید الشهدا را زنده نگه دارد و مسیر بعد از گذشت 30 سال با حضور عظیم ملت مسلمان همچنان پابرجاست و این ملت نشان داد که لحظه‌ای از مواضع خود کوتاه نیامده بلکه گسترده‌تر و محکم تر از گذشته همواره در صحنه دفاع از ارزشهای اسلامی حاضر می شود.



وی همچنین با گرامی داشت سالروز قیام خونین 19 دی مردم قم علیه رژیم ستم شاهی در حمایت از ولایت افزود: حرکت مردم قم در این روز زمینه ساز اوج گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن در بهمن 56 شد و امروز باید تلاش کنیم تا ارزشهای انقلاب را به خوبی تبیین نموده و آرمانهای شهدا را به خوبی به نسل امروز منتقل سازیم.



پورامینی ادامه داد: قیام مردم و روحانیت در عاشورای سال 56 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی شد و زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی گردید، حرکت انقلابی ملت ایران باری دیگر در محرم سال 88 اعلام کرد که این ملت مسلمان پیرو نهضت حسینی ومکتب عاشورایی است.



وی افزود: حرکت عظیم مردم در 9 دیماه 88 نیز تمامی نقشه ها و سرمایه‌گذاری‌های دشمنان را نابود کرد و چشم طمع آنان را کور ساخت و مزدورانشان را نیز از رسیدن به اهداف شومشان نا امید کرد و خیلی ها را نیز از خواب غفلت بیدار نمود.

