بیماران خاص در قانون جدید بیمه بیکاری دیده نشدند

احمد قویدل با اشاره به تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس، به خبرنگار مهر گفت: از طرف جامعه دردمند بیماران هموفیلی کشور از نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تقاضا داریم به مسائل و مشکلات بیماران هموفیلی و دیگر بیماران خاص به عنوان شهروند ایرانی، توجه ویژه شود.

وی اظهارداشت: با تصویب قانون حمایت از معلولین و با وجود سازمان بهزیستی به عنوان مرجع قانونی اظهار نظر در رابطه با وضعیت این بیماران در تصویب قوانین به درستی مورد توجه قرار گرفته و از امتیازات قانونی برخوردار می شوند. اما بیماران خاص به رغم داشتن مشکلات عدیده در تصویب قوانین عملا در نظر گرفته نمی شوند. برای نمونه در همین قانون بیمه بیکاری که بی تردید یکی از بی سابقه ترین مصوبات مجلس در احقاق حقوق شهروندی است، برای معلولین و بیماران از کارافتاده تا 50 درصد با نظر کمیسیونهای پزشکی تامین اجتماعی با 16 سال سابقه کار و 46 سال سن با بهره مندی از 4 سال کمک صندوق امکان بازنشستگی خواهند داشت. شایسته بود در این قانون این امتیاز برای بیماران خاص با تایید وزارت بهداشت به صورت مشخص پیش بینی می شد.

قویدل در ادامه گفت: با توجه به وجود برخی از ابهامات در منابع بودجه ای اجرای این قانون و ضرورت اظهار نظر شورای نگهبان، امکان بررسی مجدد قانون در صحن مجلس فراهم آید.

وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان از این فرصت جهت توجه به بیماران هموفیلی و دیگر بیماران خاص در این قانون به خصوص در ماده مربوط به اعطای امتیازات برای بازنشستگی استفاده نمایند.

قویدل خاطر نشان کرد: با توجه به ارثی بودن بیماری هموفیلی و تالاسمی که در زمره بیماران خاص هستند عملا این بیماران به هنگام اشتغال به این بیماریها مبتلا و اساسا کمیسیونهای پزشکی ماده 91 قانون تامین اجتماعی نمی توانند به واسطه این بیماریها به این قبیل بیماران مجوز از کار افتادگی بدهند.

وی از مسئولین دفاتر نمایندگی کانون هموفیلی در استانهای مختلف کشور خواست ضمن ملاقات با نمایندگان مجلس در استانهای خود، نمایندگان را در جریان درخواستهای بیماران هموفیلی و دیگر بیماران خاص در حوزه بازنشستگی پیش از موعد و پیش بینی امتیازات خاص برای بیماران هموفیلی و دیگر بیماران خاص در قانون بیمه بیکاری قرار دهند.