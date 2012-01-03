تولید دستگاهی برای اضافه کردن کلر به آب با استفاده از انرژی آبی

علی گورانی- مجری طرح در دسترس ترین انرژی را انرژی آب دانست و افزود: با توجه به برنامه های دولت در کاهش مصرف انرژی، دستگاه کلر زنی طراحی شد که در آن آب به عنوان منبع انرژی جایگزین برق شد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح خاطر نشان کرد: برای کلر زنی آب آشامیدنی از طریق تزریق گاز و یا پودر کلر استفاده می شود. از آنجایی که کلر یک گاز سمی است و از سوی دیگر ایران یکی از مناطقی برای رخدادهای طبیعی به ویژه زلزله است از این رو نگهداری از کپسولهای کلر خطرناک است.



گورانی، بهترین راه کلر زنی آب را پودر کلر ذکر کرد و یادآور شد: برای این منظور باید پودر کلر را محلول و به آب اضافه کرد که تاکنون کشور برای محلول کردن پودر کلر با مشکلاتی مواجه بود.



مجری طرح اضافه کرد: در این راستا دستگاه اتوماتیکی طراحی شد که با محلول کردن پودر کلر آن را به آب اضافه می کند.



این محقق، منبع انرژی این دستگاه را آب عنوان کرد و گفت: این دستگاه انرژی مورد نیاز خود را از آب دریافت می کند و با محلول کردن پودر کلر، آن را به آب اضافه می کند.