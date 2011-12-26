مجازات به سبب شکستن حرمت شنبه/ماموریت جدید برای رئیس سابق موساد

به گزارش خبرگزاری مهر، "تل آویو، رئیس سابق موساد را مامور اکتشاف اورانیوم کرد... دزدان دریایی اسرائیل چاههای اکتشاف گاز در دریای مدیترانه را تهدید می کنند" از مهمترین محورهای رسانه های رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه است.



رادیو اسرائیل و حشره کش جدید ساخت اسرائیل!



این رسانه نوشت اسرائیل یک حشره کش دوستدار محیط زیست از روغن غذایی ساخت.



رادیو اسرائیل از ابتکار جدید دانشمندان اسرائیلی در جایگزین کردن وسیله جدید به جای حشره کش های شیمیایی که در نابودی حشرات کشاورزی به کار می رود، خبر داد که این حشره کش جدید از روغن غذایی ساخته شده است و قیمت آن یک دلار برای هر لیتر می شود تا جایگزین حشره کشهای سمی شود.

یدیعوت آحارونوت، دزدان دریایی اسرائیل علیه شرکتهای اسرائیلی



این روزنامه نوشت دزدان دریایی اسرائیلی چاههای اکتشاف گاز در دریای مدیترانه را تهدید می کنند.



تعدادی از شرکتهای اکتشاف نفت و گاز طبیعی از مزاحمتهای کشتی های صیادی برای آنها در وسط دریای مدیترانه انتقاد و اعلام کردند صاحبان این کشتی ها مانند دزدان دریایی عمل می کنند و از این شرکتها می خواهند اگر می خواهند اجازه کار دریایی داشته باشند باید به آنها جریمه های مالی بپردازند.



روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از منابعی در حوزه اکتشاف نفت و گاز نوشت صیادان در مناطق فعالیت کشتی های وابسته به شرکتهای اکتشاف حضور دارند و برای آنها مزاحمت ایجاد می کنند و خواستار دریافت مبالغ مالی در مقابل دور شدن از منطقه فعالیت آنها هستند.



این روزنامه نوشت بازرگانان اسرائیلی شیوه کار این صیادان را می دانند، صیادی که مجرم خوانده می شود، خواستار مبالغ مالی در مقابل خودداری از ضربه زدن به شرکتها می شود.



شغل جدید رئیس سابق موساد : برایمان اورانیوم پیدا کن





روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت اسرائیل رئیس سابق موساد(سازمان جاسوسی) را مامور اکتشاف اورانیوم کرد.



مائیر دوگان رئیس سابق سازمان جاسوسی اسرائیل(موساد) که در حال حاضر ریاست شورای اداری شرکت گالبیر انیجری را برعهده دارد، از سوی وزارت انرژی و منابع آبی برای اکتشاف اورانیوم در منطقه واقع میان شهر عراد و منطقه سدوم نزدیک بحرالمیت ماموریت یافت.



این روزنامه نوشت این شرکت از وزارت اکتشاف اورانیوم را خواسته است پس از آنکه مشخص شد که نشانه هایی درباره وجود ماده رادیواکتیو از طریق اکتشاف در خاک منطقه حتروزیم به دست آمده است.



این روزنامه به این نکته اشاره کرد مواد معدنی رادیواکتیو در سطح زمین و نه در عمق یافت شده است.



از سوی دیگر مدیر تولیدات طبیعی در وزارت انرژی و منابع آبی اسرائیل گفت این اولین بار است که به یک شرکت اسرائیلی اجازه اکتشاف اورانیوم در اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) داده می شود، این شرکت مالیاتهای دولتی این کار را پرداخت خواهد کرد.

این شرکت تصمیم به گسترش اکتشاف در زمین و انجام آزمایشهای ویژه برای کشف این مواد معدنی و برآورد مقادیر آن گرفته است و از کارشناسان خارجی و واردات تجهیزات ویژه اکتشاف کمک خواهد گرفت.



بازخواست سفیر اسرائیل در اتیوپی به سبب شکستن حرمت شنبه!

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی "عودیت بن حاییم" سفیر خود در آدیس آبابا را مورد بازخواست قرار داده است.



این وزارت از حایییم خواسته است درباره دلیل شکستن حرمت روز شنبه در جریان سفر بازگشت به تل آویو در شنبه گذشته بر خلاف تدابیر و اقدامات پیگیری شده بر اساس قانون اسرائیل توضیح دهد.



به گزارش مهر، یدیعوت آحارونوت نوشت : بن حاییم برای ورود به اسرائیل به منظور مشارکت در نشست سالیانه سفرای اسرائیل در مقر وزارت در قدس(اشغالی) قبلا از وزارت خارجه مجوز گرفته بود.



این روزنامه افزود سفیر اسرائیل خواستار به تعویق افتادن این سفر به دلایل خانوادگی شد، اما وزارت با آن مخالفت و بر برگزاری نشست در موعد مقرر تاکید کرد، به همین سبب سفیر اسرائیل با هواپیمایی شامگاه جمعه پرواز کرد و ساعت سه بامداد بدون اینکه طرفهای مسئول را مطلع کند، وارد اسرائیل شد.



یدیعوت آحارونوت نوشت تصمیم گرفته شد این سفیر برای ادای توضیح فرا خوانده شود، زیرا قانون اسرائیلی شخصیتهای رسمی را از سفرهای هوایی در روزهای شنبه و مناسبتهای دینی به جز امور امنیتی منع کرده است که سفرا از جمله این شخصیتها هستند.

روزنامه معاریو و افزایش بی بند و باری و فساد اخلاقی در میان نظامیان صهیونیست

این روزنامه از تجاوزدو سرباز مرد به یک سرباز زن ارتش رژیم صهیونیستی در خلال برگزاری یک رزمایش خبر داد.



این روزنامه نوشت دو سرباز مرد به یک سرباز زن اسرائیلی در خلال برگزاری رزمایشی در پایان هفته گذشته در اردوگاهی در شمال فلسطین اشغالی تجاوز کردند.