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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

فروزنده خبر داد:

تخصیص ردیف بودجه برای حمایت دفاتر ICT روستایی و پیشخوان خدمات

تخصیص ردیف بودجه برای حمایت دفاتر ICT روستایی و پیشخوان خدمات

معاون رئیس جمهور از تصمیم دولت برای تخصیص ردیف بودجه مجزا برای حمایت از دفاتر خدمات ارتباطی روستایی و پیشخوان خدمات در سال 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده امروز دوشنبه در دومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه سرفصل مجزایی برای فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: براساس این قانون در برنامه‌ پنج ساله پنجم باید به 8 درصد رشد اقتصادی، 7 درصد نرخ بیکاری، 20 درصد کاهش تصدی‌گری و الکترونیکی کردن 60 درصد خدمات دستگاههای دولتی دست یابیم.

وی با بیان اینکه تا پایان دو سال نخست برنامه پنجم توسعه باید حداقل 60 درصد از خانوارها و کسب و کارها برای دریافت خدمات به اینترنت متصل باشند و تا پایان برنامه پنجم نیز کسب رتبه دوم منطقه از این حیث مدنظر است، اضافه کرد: تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، باید 2 درصد از تولید ناخالص ملی کشور حاصل فناوری اطلاعات باشد.
 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت با نگاه حاکمیتی و تصدی‌گری در رسیدن به این اهداف موفق نخواهد شد گفت: دولت تفکری غیر از کاهش تصدی‌ گری ندارد.
 
فروزنده با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه باید خدمات قابل ارائه دولت از طریق شبکه ملی اطلاعات و از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه شود، تصریح کرد: برای توسعه متوازن، باید رویکرد توسعه روستاها و شهرهای کوچک را جدی گرفت و براین اساس این موضوع هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد.
 
وی یکی از راههای توسعه روستاها و شهرهای کوچک را ایجاد و توسعه پیشخوان‌های روستایی عنوان کرد و از تخصیص ردیف بودجه برای این بخش خبرداد و افزود: پیش بینی شده که ردیفی در بودجه گذاشته شود تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند دفاتر روستایی را حمایت کند. همچنین می‌توان ردیف بودجه‌ای از بودجه ملی و استانی برای حل مشکل پیشخوان‌های روستایی در نظر گرفت.
کد مطلب 1493914

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