راهیابی بیش از 280 اثر به مرحله دوم ارزیابی کتاب سال حوزه

حجت‌الاسلام مهدی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: از تعداد 900 اثر رسیده به دبیرخانه سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه تعداد 283 اثر به مرحله دوم ارزیابی راه یافتند.



وی افزود: کتاب های تالیف شده و رساله های دکتری دفاع شده در سال 89 مجاز به شرکت در سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه بوده اند.



توجه به آثار حوزه نجف



دبیر سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه ادامه داد: در همایش امسال کتاب های حوزه علمیه نجف مورد توجه جدی تری قرار گرفته است.



حقی برگزاری همایش کتاب سال حوزه را فرصتی مناسب برای ایجاد رقابت علمی سالم دانست و اظهار داشت: این همایش زمینه ای فراهم می کند تا نویسندگان و فضلای حوزوی در محیطی کاملا علمی به رقابت با یکدیگر بپردازند.



اهداف برگزاری همایش



وی ترویج فرهنگ پژوهش در میان حوزویان، گسترش مرزهای دانش و شناسایی ظرفیت ها و توانمندی پژوهشی حوزویان به منظور رفع نیازهای پژوهشی جامعه و نظام اسلامی، تشویق و حمایت از نویسندگان کتاب های برتر حوزه و احیای میراث اسلامی را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و افزود: تبیین نقش و سهم حوزه و حوزویان در تولید و گسترش فرهنگ نگارش و تولید کتاب استاندارد از دیگر اهداف سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه است.



دبیر سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه شناسایی کتب و نویسندگان برتر حوزوی و معرفی آنها به جامعه علمی کشور، تقویت روحیه و انگیزه‌های تحقیق و پژوهش در حوزه و ارتقای سطح پژوهش‌های دینی و حوزوی از دیگر اهداف برپایی همایش کتاب سال حوزه ذکر کرد.



نحوه داوری آثار



حقی به نحوه داوری آثار اشاره کرد و اظهار داشت: آثار ابتدا در گروه‌ های 15 گانه دسته‌بندی و سپس مورد داوری اجمالی قرار می‌گیرند.



وی افزود: شورای علمی متشکل از یک هیئت هفت نفره آثاری دارای امتیاز بالا را ارزیابی و برگزیدگان نهایی را مشخص می‌کنند.



دبیر سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه با بیان اینکه محدودیتی در تعداد آثار انتخاب شده از سوی داوران وجود ندارد ادامه داد: هر اثر در صورت احراز امتیاز لازم بر اساس آئین‌نامه همایش به عنوان اثر برگزیده و شایسته تقدیر معرفی می‌شود.



زمان برگزاری همایش



حقی اضافه کرد: این همایش در تاریخ بیست و هفتم بهمن‌ماه سال جاری در مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) برگزار می‌شود.

