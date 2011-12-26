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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

در همایش آمار جنایی عنوان شد؛

انتقاد رئیس سازمان زندانها از قانون جدید رانندگی و اظهارات محمدی‌زاده

انتقاد رئیس سازمان زندانها از قانون جدید رانندگی و اظهارات محمدی‌زاده

رئیس سازمان زندانهای کشور با بیان اینکه در قانون جدید جرائم رانندگی اگر کسی پلاک خودروی خود را مخدوش کرد به 6 ماه تا دو سال زندان محکوم می‌شود گفت: مگر این فرد جنایت یا خلاف بزرگی مرتکب شده که چنین حکمی صادر می شود، آیا نمی توان خودرو او را توقیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی عصر دوشنبه در نخستین همایش آمار جنایی با بیان اینکه در گذشته توجه کافی به آمار و به خصوص آمار جنایی نمی شد گفت: اگر هم آمارهای پراکنده‎ای منتشر می‌شد دقیق نبود و استفاده هم نمی شد. یادم هست که فردی می گفت سه چیز در کشور ما اصلاح پذیر نیست یکی آمار و دوم وقت جلسات و سوم بلندگوها  که همیشه خراب است.

وی افزود: سازمان زندانها مدعی است که یکی از دستگاههایی با پیشینه مستند سازی و ارائه آمار صحیح و دقیق از جامعه کیفری زندانیان است و امروز دارای بیشترین رکورد ثبت آمارها در بانک اطلاعاتی کشور است. آمار زندانیان کشور در هر ماه تا پنجم ماه بعد نفر به نفر و زندان به زندان به 20 نفر از مقامات کشوری ارسال می شود.

رئیس سازمان زندانهای کشور تصریح کرد: قوه قضائیه نقطه پایانی جرم در جامعه و سازمان زندانها نقطه پایانی جرم در قوه قضائیه است. همچنین بر اساس مقایسه های سازمان زندانها آمار جرم و جنایت ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است. به عنوان مثال آمریکا به ازای هر 100 هزار جمعیت 700 زندانی دارد که رتبه نخست جهان را دارد.

اسماعیلی افزود: با توجه به فرهنگ اعتقادات اسلامی در ایران نباید شاهد همین جرم و جنایت موجود در کشور باشیم. البته اگر جرائم مواد مخدر را نداشتیم وضعیت بسیار مطلوب بود.

رئیس سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: ما از بعد از انقلاب دیگر زندان نساختیم. اگر زندانیان مواد مخدر نبودند با همان زندانهای دوران پهلوی توان نگهداری زندانیان را داشتیم. در واقع زندان باید محلی برای نگهداری اراذل و اوباش و متجاوزان و کلاهبرداران باشد چرا که نفس حبس بازدارنده و اصلاحی و تربیتی است.

وی با اشاره به اینکه در میان 10 جرم اول کشور توهین ردیف سوم را دارد و این جای افسوس است که در بسیاری از کشورها اصلا جرم محسوب نمی شود. سوال اینجاست که اولا چرا توهین صورت می گیرد؟ و دوم آنکه چرا به سرعت پس از توهین در دستگاه قضایی پرونده تشکیل می شود؟ یا اینکه تهدید و تخریب از بیشترین آمار جرائم کشور است که رتبه 6 و 7 جرائم کشور را دربرمی گیرد. حال آنکه بیشتر این جرائم تنها با فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم قابل کاهش است.

اسماعیلی افزود: موضوع قضازدایی مهمترین مورد در کنار پیشگیری از وقوع جرم است. به عنوان مثال بسیاری از تخلفات مانند راهنمایی و رانندگی و پرونده های توهین و تهدید را می توان خارج از قوه قضائیه رسیدگی کرد چرا که وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به جرمهای خاص، قتل، کلاهبرداری و...

رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: وقتی که می بینم متکدیان به عنوان مجرم در زندان به سر می برند و یا اینکه فرد نداری که از صندوق صدقات برای برداشتن یکهزار تومان به زندان می افتد بسیار تاسف بار است چرا که جرم زدایی در قانون هنوز اصلاح و تعریف نشده است.

اسماعیلی در مورد قانون جدید جرائم رانندگی گفت: اگر کسی پلاک خودروی خود را مخدوش کرد 6 ماه تا 2 سال زندان. مگر این فرد جنایت یا خلاف بزرگی مرتکب شده که چنین حکمی برای این جرم صادر می شود. آیا نمی توان این خودرو را توقیف کرد.

وی گفت: نمونه دیگر اینکه آقای محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده برای صیدهای‌غیر مجاز باید مجازات سنگین در نظر گرفت و مجرم را به زندان انداخت.

کد مطلب 1493920

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