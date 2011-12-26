به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی عصر دوشنبه در نخستین همایش آمار جنایی با بیان اینکه در گذشته توجه کافی به آمار و به خصوص آمار جنایی نمی شد گفت: اگر هم آمارهای پراکنده‎ای منتشر می‌شد دقیق نبود و استفاده هم نمی شد. یادم هست که فردی می گفت سه چیز در کشور ما اصلاح پذیر نیست یکی آمار و دوم وقت جلسات و سوم بلندگوها که همیشه خراب است.

وی افزود: سازمان زندانها مدعی است که یکی از دستگاههایی با پیشینه مستند سازی و ارائه آمار صحیح و دقیق از جامعه کیفری زندانیان است و امروز دارای بیشترین رکورد ثبت آمارها در بانک اطلاعاتی کشور است. آمار زندانیان کشور در هر ماه تا پنجم ماه بعد نفر به نفر و زندان به زندان به 20 نفر از مقامات کشوری ارسال می شود.

رئیس سازمان زندانهای کشور تصریح کرد: قوه قضائیه نقطه پایانی جرم در جامعه و سازمان زندانها نقطه پایانی جرم در قوه قضائیه است. همچنین بر اساس مقایسه های سازمان زندانها آمار جرم و جنایت ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است. به عنوان مثال آمریکا به ازای هر 100 هزار جمعیت 700 زندانی دارد که رتبه نخست جهان را دارد.

اسماعیلی افزود: با توجه به فرهنگ اعتقادات اسلامی در ایران نباید شاهد همین جرم و جنایت موجود در کشور باشیم. البته اگر جرائم مواد مخدر را نداشتیم وضعیت بسیار مطلوب بود.

رئیس سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: ما از بعد از انقلاب دیگر زندان نساختیم. اگر زندانیان مواد مخدر نبودند با همان زندانهای دوران پهلوی توان نگهداری زندانیان را داشتیم. در واقع زندان باید محلی برای نگهداری اراذل و اوباش و متجاوزان و کلاهبرداران باشد چرا که نفس حبس بازدارنده و اصلاحی و تربیتی است.

وی با اشاره به اینکه در میان 10 جرم اول کشور توهین ردیف سوم را دارد و این جای افسوس است که در بسیاری از کشورها اصلا جرم محسوب نمی شود. سوال اینجاست که اولا چرا توهین صورت می گیرد؟ و دوم آنکه چرا به سرعت پس از توهین در دستگاه قضایی پرونده تشکیل می شود؟ یا اینکه تهدید و تخریب از بیشترین آمار جرائم کشور است که رتبه 6 و 7 جرائم کشور را دربرمی گیرد. حال آنکه بیشتر این جرائم تنها با فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم قابل کاهش است.

اسماعیلی افزود: موضوع قضازدایی مهمترین مورد در کنار پیشگیری از وقوع جرم است. به عنوان مثال بسیاری از تخلفات مانند راهنمایی و رانندگی و پرونده های توهین و تهدید را می توان خارج از قوه قضائیه رسیدگی کرد چرا که وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به جرمهای خاص، قتل، کلاهبرداری و...

رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: وقتی که می بینم متکدیان به عنوان مجرم در زندان به سر می برند و یا اینکه فرد نداری که از صندوق صدقات برای برداشتن یکهزار تومان به زندان می افتد بسیار تاسف بار است چرا که جرم زدایی در قانون هنوز اصلاح و تعریف نشده است.

اسماعیلی در مورد قانون جدید جرائم رانندگی گفت: اگر کسی پلاک خودروی خود را مخدوش کرد 6 ماه تا 2 سال زندان. مگر این فرد جنایت یا خلاف بزرگی مرتکب شده که چنین حکمی برای این جرم صادر می شود. آیا نمی توان این خودرو را توقیف کرد.

وی گفت: نمونه دیگر اینکه آقای محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده برای صیدهای‌غیر مجاز باید مجازات سنگین در نظر گرفت و مجرم را به زندان انداخت.