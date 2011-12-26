فراهم شدن زمینه اشتغال برای دو هزار نفر در فیروزکوه با ایجاد باغات دیم

به گزارش خبرنگار مهر، روح ‏الله درویش‏خضری ظهر دوشنبه ‌در جلسه آموزشی و توجیهی که در زمینه های کاشت باغات دیم در اراضی شیب ‏دار و هموار با حضور کشاورزان شهرستان فیروزکوه برگزار شد، افزود: در راستای برنامه پنج ساله توسعه، طرحهایی در بخش کشاورزی این شهرستان تصویب شد که در مرحله اجرا قرار دارد.

وی گفت: ایجاد باغات دیم در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه با تعریف ساز و کارهای عملیاتی فراهم شد و در اراضی ملی و مستثنیات اراضی مشخص در سطح کشور از این طرح استقبال خوبی شده است.

این مسئول ادامه داد: اولویت این طرح در حال حاضر بر روی اراضی مستثنیات است و این طرح برای اراضی رها شده و کم بازده صدق می کند.

وی با بیان اینکه آسیبهایی اراضی رها شده و بدون کشت را تهدید می کند، یادآور شد: پس از مدت سه سال اگر کاشت در این اراضی انجام نشد، این اراضی به تصرف و مالکیت اراضی ملی در خواهد آمد.

درویش خضری افزود: مهاجرت‏ از روستاها به شهرها سبب کمبود نیروی کشت و کار در روستاها می‏شود که یکی از آسیبهای مهم این بخش است.

وی بیان کرد: اجرای طرح باغات دیمی می تواند تا حدودی آسیبها را کاهش داده و با فرهنگسازی، آموزش و اطلاع رسانی دقیق‏تر و کامل ‏تر در بین کشاورزان، این طرح را به طور صحیح و گسترده در اراضی پیاده و دستورالعملهای لازم را اجرایی کرد.