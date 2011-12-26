فراهم شدن زمینه اشتغال برای دو هزار نفر در فیروزکوه با ایجاد باغات دیم

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله درویشخضری ظهر دوشنبه در جلسه آموزشی و توجیهی که در زمینه های کاشت باغات دیم در اراضی شیب دار و هموار با حضور کشاورزان شهرستان فیروزکوه برگزار شد، افزود: در راستای برنامه پنج ساله توسعه، طرحهایی در بخش کشاورزی این شهرستان تصویب شد که در مرحله اجرا قرار دارد.
وی گفت: ایجاد باغات دیم در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه با تعریف ساز و کارهای عملیاتی فراهم شد و در اراضی ملی و مستثنیات اراضی مشخص در سطح کشور از این طرح استقبال خوبی شده است.
این مسئول ادامه داد: اولویت این طرح در حال حاضر بر روی اراضی مستثنیات است و این طرح برای اراضی رها شده و کم بازده صدق می کند.
وی با بیان اینکه آسیبهایی اراضی رها شده و بدون کشت را تهدید می کند، یادآور شد: پس از مدت سه سال اگر کاشت در این اراضی انجام نشد، این اراضی به تصرف و مالکیت اراضی ملی در خواهد آمد.
درویش خضری افزود: مهاجرت از روستاها به شهرها سبب کمبود نیروی کشت و کار در روستاها میشود که یکی از آسیبهای مهم این بخش است.
وی بیان کرد: اجرای طرح باغات دیمی می تواند تا حدودی آسیبها را کاهش داده و با فرهنگسازی، آموزش و اطلاع رسانی دقیقتر و کامل تر در بین کشاورزان، این طرح را به طور صحیح و گسترده در اراضی پیاده و دستورالعملهای لازم را اجرایی کرد.
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