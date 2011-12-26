به گزارش خبرنگارمهر، حسین کلخورانی روز دوشنبه در سومین جشنواره عرضه محصولات ارگانیک که در ایوان شمس با حضور احمد توکلی، مهندس محمد حسین مقیمی، حجت الاسلام حاج آقا ملک محمدی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر و مهندس قاسمی مدیر کل کانون های صنعت و دانشگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه جشنواره عرضه محصولات ارگانیک شهرداری تهران با هدف برقراری سلامت در جامعه برگزار می شود، گفت: در آموزه های دینی پیرامون مواد غذایی بحث حلال بودن آنها مطرح است اما به غیر از آن، مسئله طهارت مواد غذایی به معنای ظاهری و باطنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد که منظور از طهارت ، سلامت آن محصول کشاورزی می تواند باشد.

وی در ادامه عنوان کرد: بخشی از کارهایی که شهرداری با حمایت شورای شهر خصوصا کمیسیون محیط زیست شورا به انجام می رساند، بحث پایش محصولات کشاورزی است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از اجرای دو مرحله پایش محصولات عرضه شده در بهار امسال خبر داد و گفت: نتایج این پایش به به دستگاه های مربوطه ارائه خواهد شد .اما در کل باید این نتایج به متخصصین و مردم نیز ارائه شود چرا که در حال حاضر در برخی از امور با خطر جدی مواجه هستیم و مردم باید اطلاع یابند که چه محصولاتی خطر زا بوده و از استفاده آنها اجتناب بورزند.

کلخورانی با بیان اینکه برای پایش محصولات غذایی به همکاری صاحب نظران و بخش های دانشگاهی نیاز داریم گفت: شاید این اقدام توسط سایر دستگاه ها نیز به انجام می رسد اما به طور کل ، پایش محصولات توسط شهرداری در حال انجام است و هدف ما ارائه محصولات بهداشتی و قابل اطمینان به مردم است که آن را به طور جد دنبال می کنیم، چرا که در نهایت هدف ما ایجاد سلامت در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه دو مرحله پایش محصولات با یک ضریب اطمینان بالا توسط شهرداری به انجام رسیده ، خاطرنشان کرد: ما حمایت از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک را وظیفه اصلی خود دانسته و این رویه سه سال است که توسط شهرداری تهران در حال انجام است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: در سومین جشنواره عرضه محصولات غذایی ارگانیک، 30 غرفه توسط 30 تولید کننده محصولات ارگانیک در نمایشگاه عرضه این محصولات غرفه دارند و امیدواریم سال آینده استقبال تولید کنندگان و شهروندان از سال جاری نیز بیشتر باشد.

کلخورانی در مورد قیمت محصولات غذایی ارگانیک تصریح کرد: اگر مردم تفاوت قیمتی میان محصولات غذایی و محصولات غذایی ارگانیک در میادین میوه و تره بار شاهدند آن را بهای سلامتی خود تلقی کنند، هر چند شهرداری تهران با حمایت های خود می کوشد این تفاوت قیمت را به حداقل ممکن برساند.

مدیر عامل سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه تاکنون توسط شهرداری دو مرحله پایش محصولات غذایی کشاورزی به اتمام رسیده و نتایج آن را به دستگاه های ذیربط ارسال خواهیم کرد،گفت: هدف ما از این پایش فرصت آگاهی بخشی و حمایت از سلامت جامعه و رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

حسین صفایی با بیان این که متاسفانه هم اکنون در کشور پایش آلاینده های مواد غذایی محصولات کشاورزی به طور دائم و پیوسته به انجام نمی رسد گفت: این محصولات بدون داشتن شناسنامه در میادین میوه وتره بار عرضه می شوند. مشکل دیگر کشور ما این است که برای پایش این محصولات تاکنون مدل سازی به شیوه مناسب و کارشناسانه صورت نگرفته است.

صفایی با اشاره به اینکه در پایش محصولات غذایی کشاورزی سازمان حفظ نباتات و دفع آفات کشور که بیش از هزار کلینیک کشاورزی در کشور دارد، باید کمک کرده و با همکاری شهرداری با این کلینیک ها گام اول برای شناسنامه دار کردن میوه ها صورت گیرد، گفت: در این راستا کارگروه هایی تشکیل شده و سیستم هایی همچون سیستم رهگیری و کد گذاری مناسب، ایجاد بانک اطلاعاتی تولید کنندگان محصولات ارگانیک، ایجاد سیستم گواهی محصولات کشاورزی و استقرار یک سیستم لوجستیک برای طراحی و ساماندهی سیستم گواهی محصولات در حال راه اندازی است ، و از اواخر سال جاری در 45 غرفه از غرفه های بازار میادین میوه و تره بار شهرداری تهران محصولات گواهی دار عرضه می شود.

معصومه ابتکار رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر نیز با اشاره به اینکه برای مصوبه پایش محصولات غذایی سال 88 به تصویب شورای شهر رسیده و امروز خوشبختانه شاهد اجرایی شدن آن هستیم، گفت: بحث پایش مواد غذایی در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه نیز دیده شده اما متاسفانه 70 درصد از قوانینی که در برنامه چهارم توسعه دیده شده تاکنون به اجرا در نیامده است.