  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

کرمی نژاد:

کمبود آب در نوک آباد تا دو ماه آینده رفع می شود

کمبود آب در نوک آباد تا دو ماه آینده رفع می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان گفت: کمبود آب در شهرستان نوک آباد از توابع خاش تا دو ماه آینده رفع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا کرمی نژاد ظهر دوشنبه اظهار داشت: نوک آباد یکی از شهرهایی است که با کمبود آب مواجه است.

وی گفت: در این رابطه حفاری سه حلقه چاه و انتقال آب از گوهر کوه به نوک آباد در سال جاری در دستور کار قرار گرفت که این پروژه مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

وی طول خط لوله انتقال آب از گوهر کوه به نوک آباد را 40 کیلومتر عنوان کرد، و افزود: ساخت تاسیسات پروژه رو به اتمام است و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده تجهیزات مربوط نیز نصب و به بهره برداری برسد.

مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این طرح همچنین علاوه بر تامین آب شهروندان نوک آباد نیاز ساکنان اسکل آباد نیز در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1493928

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها