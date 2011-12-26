خبرگزاری مهر نقش هدایت کننده دارد/ موفقیت در جهت دهی افکار

حجت الاسلام سید شکرالله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش و رسالت خبرگزاریها و مراکز اطلاع رسانی گفت: انتظاری که از یک مرکز اطلاع رسانی داریم این است که نقش هدایت کننده و جهت دهی را ایفا کنند و اطلاع رسانی به موقع و صحیح جاذبه های لازم را ایجاد کرده و با صداقت، اعتماد عمومی را جلب کنند.

وی با اشاره به وضعیت خبرگزاری های داخلی گفت: خبرگزاری مهر به نسبت سایر خبرگزاریهای داخلی که پیشینه بیشتری دارند توانسته هم در بعد داخلی و هم در حوزه بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشد.

زندوی با اشاره به نقش خبرگزاری ها در تحولات جهانی و جایگاه و ظرفیت خبرگزاری مهر در این حوزه گفت: امروز استکبار با در اختیار گرفتن غول های حوزه اطلاع رسانی، سعی در وارونه جلوه دادن اوضاع و احوال سایر کشورها را دارند و خبرگزاری های آسوشیتدپرس، بی بی سی و ... با وجود ادعای مستقل بودن در واقع در خدمت اهداف و سیاست های شوم آنهاست باید خبرگزاری مهر بتواند جایگاه مطرحی در جهان داشته باشد و با اطلاع رسانی دقیق، صحیح و اصولی می توان به این مهم دست یافت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش سراسری خبرگزاری مهر در قشم گفت: برگزاری این همایش خدمت مناسبی است تا شرایط و ظرفیتها و پتانسیلهای هرمزگان که بسیاری از آنها در کشور ناشناخته و منحصر به فرد است اطلاع رسانی شود.

وی افزود: خبرگزاری مهر در انعکاس این ظرفیت ها می تواند نقش ارزنده ای داشته باشد زیرا هم مردم و هم مسئولان با صداقت و اطمینان خاطر به سراغ خبرگزاری مهر می روند و این برای سازمان تبلیغات اسلامی یک ابتکار توأم با افتخار است.