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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

"محمدرضا نیکونژاد" رئیس حوزه هنری یزد شد

"محمدرضا نیکونژاد" رئیس حوزه هنری یزد شد

یزد - خبرگزاری مهر: محمدرضا نیکونژاد در حکمی از سوی محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور به عنوان رئیس جدید حوزه هنری استان یزد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: "برادر گرامی محمدرضا نیکونژاد با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در امور فرهنگی و اجرایی به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس حوزه هنری استان یزد منصوب می شوید.

انتظار می رود با تدبیر و درایت جنابعالی حوزه هنری استان یزد کانونی پویا برای تولید آثار فاخر ادبی و هنری با شاخص های اعلام شده و نیز مکانی مقدس و معتبر برای تربیت هنرمندان متدین و ملتزم به ارزش های اسلامی و متعهد به آرمان های انقلاب اسلامی شود."

رئیس حوزه هنری کشور با اشاره به کلام مقام معظم رهبری در مورد یزد آورده است: در کلام رهبر حکیممان از یزد به عنوان مرکز دانش، مرکز هنر، مرکز کار و تلاش و ابتکار، مرکز ایمان و دین باوری یاد شده است.

محسن مؤمنی شریف در ادامه آورده است: این استان کهن و نجیب، خاستگاه شمار بزرگی از مفاخر فرهنگ وتمدن پهناور اسلامی است و در آثار هنرمندان و نویسندگان، مردم این سرزمین به خاطر ویژگی های ذاتی و فضیلتشان همیشه به عنوان نمونه قابل افتخار از ایران بزرگ به جهان معرفی شده اند و پرداختن به فضایل و ارزش های حکمت آمیز مردم یزد، در روزگاری که شیوه زندگی ایرانی مسلمان مورد تهاجم مزدوران جنگ نرم قرار گرفته است، از اهمیت بالایی برخوردار است و این وظیفه هنرمندان این استان را بیشتر می کند.

حوزه هنری یزد چندی پیش با مدیریت محمد ملک ثابت اداره می شد و پس از وی محمدرضا نیکونژاد به عنوان سرپرست حوزه هنری یزد منصوب شده بود که با این حکم مدیریت وی رسمی شد.

کد مطلب 1493930

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