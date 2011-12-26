"محمدرضا نیکونژاد" رئیس حوزه هنری یزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: "برادر گرامی محمدرضا نیکونژاد با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در امور فرهنگی و اجرایی به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس حوزه هنری استان یزد منصوب می شوید.

انتظار می رود با تدبیر و درایت جنابعالی حوزه هنری استان یزد کانونی پویا برای تولید آثار فاخر ادبی و هنری با شاخص های اعلام شده و نیز مکانی مقدس و معتبر برای تربیت هنرمندان متدین و ملتزم به ارزش های اسلامی و متعهد به آرمان های انقلاب اسلامی شود."

رئیس حوزه هنری کشور با اشاره به کلام مقام معظم رهبری در مورد یزد آورده است: در کلام رهبر حکیممان از یزد به عنوان مرکز دانش، مرکز هنر، مرکز کار و تلاش و ابتکار، مرکز ایمان و دین باوری یاد شده است.

محسن مؤمنی شریف در ادامه آورده است: این استان کهن و نجیب، خاستگاه شمار بزرگی از مفاخر فرهنگ وتمدن پهناور اسلامی است و در آثار هنرمندان و نویسندگان، مردم این سرزمین به خاطر ویژگی های ذاتی و فضیلتشان همیشه به عنوان نمونه قابل افتخار از ایران بزرگ به جهان معرفی شده اند و پرداختن به فضایل و ارزش های حکمت آمیز مردم یزد، در روزگاری که شیوه زندگی ایرانی مسلمان مورد تهاجم مزدوران جنگ نرم قرار گرفته است، از اهمیت بالایی برخوردار است و این وظیفه هنرمندان این استان را بیشتر می کند.

حوزه هنری یزد چندی پیش با مدیریت محمد ملک ثابت اداره می شد و پس از وی محمدرضا نیکونژاد به عنوان سرپرست حوزه هنری یزد منصوب شده بود که با این حکم مدیریت وی رسمی شد.