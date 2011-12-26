محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم محمود احمدینژاد به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس علی اکبر محرابیان
نظر به مراتب تعهد، تخصص و توانایی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «دستیار ویژه رئیسجمهور» منصوب میشوید.
امروز که شاهد به ثمر نشستن تلاشها و مجاهدتهای مردم مؤمن و شریف این مرز و بوم و خادمان آنها در دولت در عرصههای گوناگون اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی هستیم ضرورت دارد با دقت نظر و صرف وقت و بهرهگیری از نظرات متخصصین و صاحبان اندیشه کشور نسبت به پیشبرد برنامهها و تکمیل طرحها اقدام شود.
به جنابعالی مأموریت داده میشود تا به نمایندگی از اینجانب و با همکاری کلیه وزراء، معاونین رئیسجمهور و استانداران سراسر کشور نسبت به پیشبرد و به ثمر نشاندن امور محوله اقدام نمایید.
بدیهی است، تکمیل و به بهرهبرداری رساندن طرحها و پروژههای کلان ملی بویژه مصوبات سفرهای استانی از اهم وظایف جنابعالی میباشد.
امید است با توکل بر خدا و تلاش مستمر و همکاری کلیه همکاران در دولت و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) در انجام وظایف و انجام خدمات بیشتر و بالاتر موفق باشید.
محمود احمدینژاد
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