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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

با حکم احمدی نژاد؛

محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور شد

محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور شد

رئیس‌جمهور در حکمی علی‌اکبر محرابیان را به سمت «دستیار ویژه رئیس‌جمهور» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم محمود احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس علی اکبر محرابیان

نظر به مراتب تعهد، تخصص و توانایی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «دستیار ویژه رئیس‌جمهور» منصوب می‌شوید.
امروز که شاهد به ثمر نشستن تلاش‌ها و مجاهدت‌های مردم مؤمن و شریف این مرز و بوم و خادمان آنها در دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی هستیم ضرورت دارد با دقت نظر و صرف وقت و بهره‌گیری از نظرات متخصصین و صاحبان اندیشه کشور نسبت به پیشبرد برنامه‌ها و تکمیل طرح‌ها اقدام شود.

به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا به نمایندگی از اینجانب و با همکاری کلیه وزراء، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران سراسر کشور نسبت به پیشبرد و به ثمر نشاندن امور محوله اقدام نمایید.

بدیهی است، تکمیل و به بهره‌برداری رساندن طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی بویژه مصوبات سفرهای استانی از اهم وظایف جنابعالی می‌باشد.

امید است با توکل بر خدا و تلاش مستمر و همکاری کلیه همکاران در دولت و در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) در انجام وظایف و انجام خدمات بیشتر و بالاتر موفق باشید.

محمود احمدی‌نژاد
کد مطلب 1493931

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