اجرای طرح ضربتی برخورد با فروشندگان غیرمجاز حیات وحش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده در جمع خبرنگارانی که برای بازدید از توله شیرهای رها شده در تهران حاضر شده بودند گفت: به دلیل ضعف باغ وحش ها در سراسر کشور با استاندارها مذاکراتی مبنی بر ارائه تسهیلات به باغ وحش ها انجام شده است و طبق آن به تمام باغ وحش های کشور مهلت داده شده تا خودشان را به حداقل استانداردها برسانند.

به گفته وی، بر همین اساس به باغ وحش تهران نیز تذکراتی در خصوص بهبود وضعیت این باغ وحش داده شده و بخشی از مشکلات آن مرتفع شده اما تا استانداردهای مورد تایید محیط زیست بسیار فاصله دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بر اساس استانداردهای تدوین شده در محیط زیست، پیش بینی می کنیم به زودی تمام مناطقی که در درون شهرها محل نگهداری حیات وحش هستند مانند باغ وحش های، سیرک ها و موزه های طبیعی تابع ضوابط و مقررات مد نظر سازمان محیط زیست شوند.

به گفته محمدی زاده، تمام تلاش سازمان محیط زیست رساندن سطح محل نگهداری حیات وحش کشور به حدی است که دیگر هیچ محلی خارج از عرصه های طبیعی نباشد که موجب آزار حیوانات شده و استانداردها در آن رعایت نشود.

وی با اشاره به رها شدن سه قلاده توله شیر در تهران در روزهای اخیر گفت: با توجه به اینکه هر گونه جابجایی و نگهداری حیات وحش بدون مجوز سازمان محیط زیست جرم است با افرادی که این حیوانات را جابجا می کردند و در اثر بی مبالاتی و بی انضباطی موجب متواری شدن توله شیرها در سطح شهر و تشویش اذهان می شده اند به شدت برخورد می شود.

وی از تمام کسانی که در باغ وحش های و سیرک ها مسئولیت دارند و همچنین مردمی که به هر دلیلی از حیوانات غیر اهلی نگهداری می کنند خواست برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سلامت خودشان و دیگران از نگهداری حیوانات غیر اهلی در منازل شخصی بپرهیزند.

محمدی زاده تصریح کرد: به هر حال خوی این حیوانات وحشی است و حتی پس از مدت ها نگهداری و دستی کردن ممکن است به انسانها حمله کنند و آسیب جدی برسانند و از آن مهمتر وجود بیماری های مشترک بین انسان و حیات وحش است که گاهی ممکن است یک حیوان در ظاهر خودش بیمار نباشد ولی ناقل بیماری به انسان باشد.

به گفته وی، هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و عرضه حیوانات وحشی در اماکن عمومی مانند مار، افعلی، سمندرلرستانی، پرندگان شکاری و دیگر حیات وحش غیر متعارف کار غیر مجازی است و اگر در جایی مانند خیابان مولوی و دیگر جاهها دیده شود برخورد می شود.

وی در پاسخ به اینکه رویکرد سازمان محیط زیست نسبت به این فروشندگان غیر مجاز حیات وحش چیست، گفت: در برخورد با این فروشندگان اولا اتحادیه صنف که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است باید با مغازه داران و دکه داران متخلف برخورد کند. همچنین شهرداری با عنوان ارگانی که ساماندهی مشاغل را برعهده دارد بایستی با این فعالیت غیر مجاز برخورد کند.

محمدی زاده تصریح کرد: مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور و بویژه آگاهی ها بایستی عوامل اصلی خرید و فروش غیر قانونی حیات وحش را شناسایی کنندو سازمان محیط زیست هم از ظرفیت های این مسئولان استفاده کرده و به پشتوانه دستگاه قضایی با چنین فعالیت هایی برخورد خواهد کرد.

به گفته وی، محیط زیست استان تهران در برخورد با فروشندگان غیر مجاز حیات وحش در خیابان مولوی بایستی طرح های ضربتی اجرایی و فضا را برای کسانی که تخلف می کنند ناامن کنند.