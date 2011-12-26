به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایازی پیش از ظهر دوشنبه در یک نشست خبری از برگزاری همایشی با عنوان "راهبردهای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرهای ایران" طی روزهای هفتم و هشتم دی ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی آدینه خبر داد، گفت: در این همایش شهردار تهران ، روسای کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شهرستان ها و کلان شهرها ، معاونان اجتماعی و فرهنگی کلان شهرها ، شهرداران و معاونان اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه شهرداری تهران و رئیس و اعضای شورای شهر تهران حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه شهرداری های سراسر کشور رویکرد اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده اند ، تصریح کرد: در این همایش تلاش می کنیم تا شهرداری های شهرهای ایران اهتمام بیشتری به مسایل فرهنگی و اجتماعی داشته باشند و بحث فرهنگ و آموزش شهروندی را جدی تر بگیرند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: علاوه بر برگزاری مراسم های افتتاحیه و اختتامیه برای همایش ، 9 کمیسیون در خصوص مسایل مختلف تشکیل جلسه می دهد.

وی به تشریح این کمیسیون ها پرداخت و گفت: کمیسیون های ارتقای فرهنگ عمومی و باورهای دینی شهروندان ، تحکیم بنیان خانواده ، توسعه مشارکت شهروندی ، آموزش و توسعه فرهنگ شهروندی ، توسعه گروه های اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر ، ترویج جامعه سلامت محور ، توسعه ورزش همگانی ، توسعه فضاهای اجتماعی و فرهنگی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرها به صورت مجزا در این همایش در خصوص مسایل مختلف تشکیل جلسه می دهند.

ایازی افزود: علاوه بر این ، جلسه ای در یک نیمروز برای بانوان شرکت کننده در همایش با حضور خانم معصومه آباد برگزار می شود که در این جلسه پیرامون مسایل مختلف حوزه بانوان بحث و تبادل نظر می شود.

وی با بیان اینکه معاونان فرهنگی اجتماعی شهرداران کلان شهرها و مراکز استان‌ها هر سه ماه یک بار نشست مشترکی برگزار می‌کنند اظهار کرد: روسای کمیسیون‌های فرهنگی اجتماعی شوراهای کلان شهرها و مراکز استان‌ها نیز هر 45 روز یک بار جلسه مشترک دارند اما تجربه اجلاس مشترک با کلیه‌ی شهرستان‌های کشور پیش از این وجود نداشته است.

ایازی از برپایی نمایشگاهی در خصوص مدیریت محله و پیاده سازی الگوی آن در کنار این همایش بزرگ خبر داد.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، بازدید از برخی اماکن فرهنگی و اجتماعی شهر تهران از جمله باغ موزه دفاع مقدس و ... و همچنین برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور روسای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرستان ها از دیگر برنامه های این همایش دو روزه است.

بر اساس این گزارش دکتر ایازی سخنگوی شهرداری تهران در ادامه این نشست خبری ، به سوالات خبرنگاران در حوزه های مختلف شهری پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلودگی هوای ناشی از فعالیت کارگاه های عمرانی گفت: آمارهای تردد روزانه خودرو در تهران و نیز شمار کارخانجات مجاور شهر به صورت مستند و شفاف موجود است و هیچ‌کس نمی‌تواند نقش این عوامل را در آلودگی هوای پایتخت را انکار کند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در پاییز و زمستان هوا به خاطر وارونگی ساکن می شود ، تصریح کرد: مهمترین عامل آلودگی هوای تهران خودروهای بنزین‌سوز و کارخانجات اطراف تهران است.

وی با بیان اینکه نقش کارگاه‌های عمرانی شهرداری در مقایسه با سایر عوامل یک ـ ده‌هزارم است ، به سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد تا تکالیفی که مجلس و هیات دولت بر عهده این سازمان قرار داده است را اجرا کند چرا که در این صورت آلودگی هوای تهران کاهش خواهد یافت.

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه به برگزاری نشست مشترک شورا و کمیته اجرایی سازمان شهرهای متحد و حکومت های محلی غرب آسیا و خاور میانه در تهران اشاره کرد و اظهار داشت: بحث مورد نظر در این نشست حکمرانی محلی بود که این موضوع از جمله موضوعات مورد توجه همه کشورهاست.

به گفته وی، در بسیاری از کشورها علاوه بر یک حکومت ملی که شامل قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌شوند و پارلمان‌های محلی نیز شکل گرفته و اختیارات شهرداری‌ها به عنوان قوای اجرایی محلی افزایش یافته است.

ایازی اضافه کرد: در این نشست مقرر شد تا دبیر کل این اجلاس نتایج مباحث مطرح شده را برای مجالس پارلمانی کشورهای عضو ارسال کند و از آنها بخواهد سطح اختیارات حکومت‌های محلی را افزایش دهند.

به گفته وی، برابر مصوبه قانونی که در این حوزه وجود دارد باید 23 وظیفه به شهرداری‌ها واگذار شود که تاکنون محقق نشده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین به بازدید شهردار استانبول از پروژه های شهر تهران اشاره کرد و گفت: سرعت ساخت و ساز در تهران نظر "قدیر توپباش" را به خود جلب کرده است.همچنین دیگر میهمانان شرکت کننده در نشست تهران ، پس از بازدید از پروژه های شهرداری تهران ، توسعه فضای سبز و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را تحسین کردند.

وی با بیان اینکه اقدامات ما می تواند در مراودات بین المللی موثر باشد ، از افزایش یک هزار و 800 میلیارد تومانی درآمدهای شهرداری در سال جاری خبر داد گفت: بخشی از این درآمدها صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود و با تاکید شهردار تهران بخشی از آن نیز صرف پرداخت مطالبات پیمانکاران و اشخاص حقیقی می‌شود.

دکتر ایازی در ادامه با بیان اینکه موضوع تکدی گری نمود و بروز عدم مدیریت یکپارچه شهری است ، گفت: در خصوص موضوع مربوط به کوکان کار ، فرار و متکدیان هنوز وحدت رویه‌ای وجود ندارد و هر دستگاه به صورت جداگانه مسئولیت را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات خوب شهرداری تهران در بحث جمع آوری متکدیان ، گفت: با این همه برای رفع دغدغه شهروندان در این حوزه باید مدیریت یکپارچه‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی شکل بگیرد.

ایازی درباره اظهارات استاندار تهران که اعلام کرده مافیای تکدی گری در تهران وجود دارد ، اظهار داشت: مراجع امنیتی باید این موضوع را بررسی و درمورد آن اظهار نظر کنند. اما شهرداری تهران نیز در نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده است که در تهران روز به روز با پدیده‌ها و آسیبهای اجتماعی جدیدی مواجه هستیم که به اعتقاد بنده مسائل اجتماعی و اقتصادی در آن نقش جدی دارند.

به گفته معاون شهردار تهران در برودت هوای اخیر پایتخت ، 2 هزار و 500 نفر در سطح شهر تهران جمع آوری شدند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره نقش هدفمندسازی یارانه‌ها در سقوط افراد به زیر خط فقر و در نتیجه افزایش تکدی گری گفت: به نظر می‌رسد اقشار کم برخوردار با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توانستند از حداقل هزینه‌های معاش برخوردار شوند و از این منظر باید آمار تکدیگری کاهش یافته باشد اما این موضوع نیازمند بررسی از سوی نهادهای مسئول است.

وی در پاسخ به خبرنگاری که تعداد پروژه های در دست اجرای فرهنگی در تهران را خواسته بود ، گفت: در تهران آنقدر فعالیت در دست اجراست که همه آنها در ذهن ما باقی نمی ماند . در 374 محله شهر تهران هدف گذاری ساخت 374 سرای محله را کرده ایم که تا کنون بیش از 200 محله صاحب سرا شده اند.

ایازی از پروژه های باغ کتاب ، موزه زندان قصر ، مرکز تئاتر حرفه ای جنوب تهران ، مرکز نمایش های آیینی و پروژه های مشارکتی همچون البرز در منطقه یک به عنوان پروژه های در دست اجرای شهرداری تهران در حوزه فرهنگی یاد کرد.