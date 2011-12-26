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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

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مانور خروج اضطراری در هلال احمر همدان اجرا شد

مانور خروج اضطراری در هلال احمر همدان اجرا شد

همدان - خبرگزاری مهر: مانور خروج اضطراری و پناه گیری در هلال احمر همدان و ادارات عضو کارگروه امداد و نجات استان همدان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان ظهر دوشنبه در خصوص این مانور گفت: امسال مانور خروج اضطراری در ادارات عضو کارگروه امداد و نجات انجام شد.

حسین اشرفی افزود: از سالهای آینده با هماهنگی مدیریت بحران در تمام ادارات و نهادهای دولتی در روزپنجم دی مانور پناهگیری و خروج اضطراری تمرین می شود.

اشرفی افزود: چگونگی پناهگیری در نقاط امن، دور ماندن از شیشه ها و شناخت مناطق امن در هنگام حوادث از اولوتیهای این مانور بوده است.

وی عنوان کرد: مانور تخلیه ایمن و خروج اضطراری برای سومین بار متوالی توسط کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان در ساعت 13 امروز دوشنبه به اجرا در آمد .

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان ابراز امیدواری کرد با همکاری دیگر سازمانها و تمرین های متوالی آمادگی و مقابله با حوادث در بین کارکنان ادارات به سطح بالا و قابل قبولی برسد.

کد مطلب 1493934

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