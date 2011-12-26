شروع مجدد عملیات ایمن سازی سه راه غنی آباد در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای طرح ایمن سازی سه راه غنی آباد در شهرری ظهر دوشنبه با حضور مدیر کل راه و ترابری استان تهران، رئیس راه و ترابری شهرستان ری و مسئولان محلی و پیمانکار در محل اجرای طرح بهسازی و اصلاح هندسی و ایمن سازی میدان غنی آباد وضعیت مهندسی و هندسی پروژه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

فرماندار ری در این بازدید پس از شنیدن توضیحات مدیر کل راه و ترابری استان تهران و کارشناسان و مجریان طرح و بررسی مجدد موقعیت هندسی و مهندسی و نتیجه گیری و جمع بندی مطالب، خواستار اجرای سریع عملیات این طرح شد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان ری نیز در این بازدید از اجرایی شدن اصلاح موقت میدان غنی آباد در شهرری به عنوان نقطه حادثه ساز خبر داد.

ذکریا صفرزاده گفت: این طرح با هدف کاهش تصادفات که در گذشته موجب بروز حوادث ناگواری در این نقطه شده بود، با اعتبار هشت میلیارد ریال در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در آینده در این نقطه تقاطع غیر هم سطح ساخته خواهد شد، افزود: کمر بندی دوم تهران از این نقطه می گذرد و مطالعات ساخت این تقاطع انجام شده و برای ساخت آن 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر تعریض اتوبان امین آباد به غنی آباد به طول سه کیلومتر با اعتبار 11 میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی 35 درصد در حال اجرا است.