حوزه به دام گردآوری و نقل گویی از دیگران نیفتد/ گردآوری تولید علم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی ظهر دوشنبه، در دیدار با معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و برگزار کنندگان همایش کتاب سال حوزه با اشاره به سابقه پژوهش در حوزه‌های علمیه گفت: کتاب‌های جامعی که سال‌ها مورد استفاده مجامع علمی بوده و هست محصول پژوهش در حوزه است.



وی با بیان اینکه پژوهشهای گروهی در حوزه کم سابقه بوده است اظهار داشت: کتاب‌ هایی مانند الغدیر، المراجعات و بسیاری از کتاب‌هایی دیگر در حوزه های تفسیری، کلامی، اصولی و ... به صورت فردی در گذشته صورت گرفته اگرچه تالیفات جمعی نیز مانند علامه مجلسی انجام شده است.



آیت الله مکارم با تاکید بر لزوم تبیین اهمیت پژوهش برای طلاب اضافه کرد: باید اهمیت پژوهش و اهداف آن و ... در قالب جزوه ای به طلاب آموزش داده شود.



حوزه سنتهای خود را حفظ کند



استاد برجسته حوزه علمیه با تاکید بر اینکه حوزه نباید مانند دانشگاه شود اظهار داشت: با کمال تاسف شاهد هستیم که روشهای دانشگاهی در حوزه تاثیرگذار شده است در صورتی که حوزه باید با روشهای سنتی و مستقل اداره شوند.



گردآوری تولید علم نیست



این مرجع تقلید با بیان اینکه باید میان پژوهش و گردآوری تفاوت گذاشت تصریح کرد: برخی کارها با عنوان پژوهش در جامعه رایج شده است که پژوهش نیست بلکه گردآوری است و نظری از مولف در آن وجود ندارد.



آیت الله مکارم ادامه داد: گردآوری در مرحله‌ ای که شخص نمی‌‌تواند خلاقیت فکری داشته باشد خوب است ولی باید پژوهش‌های حوزه توام با نوآوری باشد تا بتوان تولید علم کرد.



وی با بیان اینکه نقل قول از دیگران و گردآوری در دانشگاه‌ها مرسوم است گفت: حوزه نباید در دام این موضوع بیفتد و گردآورنده و نقل قول گو شود.



تاکید بر پژوهش در زمینه فقه



این مرجع تقلید با بیان اینکه باید در حوزه فقه پژوهش بیشتری صورت گیرد بیان داشت: یکی از دلایل این کار نبودن راهنمایی برای چگونگی پژوهش است در صورتی که اگر طلاب راهنمایی شوند به این مست حرکت خواهند کرد

