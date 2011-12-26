به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در مراسم تقدیر از برنامه سازان مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید " گفت: وحدت، همدلی، ایثار و دفاع از ارزش‌ها، اطاعت از ولایت فقیه، شهادت طلبی، بیگانه ستیزی، صیانت و پاسداری از کشور از مولفه‌های گفتمان دفاع مقدس است که برخی از آنها در مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" هنرمندانه پرداخته شده است.

وی تصریح کرد: مهمترین پیام این مجموعه تلویزیونی این است که زندگی در جنگ جاری است.

معاون سیما با بر شمردن دیگر ویژگی های مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید"، توجه به پیامدهای ناشی از جنگ، بیم­ها و امیدها، تقبیح برخی از ناهنجاری­ها درکنار ترویج و اشاعه هنجارها و ارزش ها را از دیگر ویژگی های این مجموعه تلویزیونی برشمرد.

در این مراسم، مدیر شبکه سه سیما با قدردانی از عوامل مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" گفت: این مجموعه نو و جذاب بود و مورد توجه مردم، رسانه ها و منتقدان قرار گرفت.

وی افزود: "وضعیت سفید" نگاهی به مناسبات اجتماعی و زندگی مردم در دوران دفاع مقدس و با رویکرد مردم شناسی و نگاه جامع شناسی برساختی از زندگی مردم در پشت جبهه بود.

محمود رضا تخشید؛ مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما گفت: مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" با دقت و وسواس تولید شد و می‌تواند الگو و نمونه‌ای برای ساخت مجموعه های تلویزیونی باشد.

محمدرضا شفیعی؛ تهیه کننده با برشمردن ویژگی‌های این مجموعه گفت: "وضعیت سفید" گویای روابط انسانی مردم در دهه 60 بود. همه اتفاقات را خیلی نزدیک به زندگی بیان کرد و همدلی مردم را نشان داد.

حمید نعمت الله کارگردان این مجموعه نیز با ابراز خرسندی از تولید "وضعیت سفید" ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش هنرمندان، آثار شایسته مخاطبان سیما ساخته شود. وی تأکید کرد: من به این کارم افتخار می‌کنم.

هادی مقدم دوست دیگر نویسنده مجموعه این اثر را امیدبخش و نمایش دوران بهبود و ایجاد سلامت در جامعه توصیف کرد.

در ادامه دیگر عوامل مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" دیدگاه‌های خود را درخصوص این مجموعه، رهاوردها و انتظاراتشان بیان کردند.

نگاه ویژه به مجموعه‌های تلویزیونی معناگرا، ضرورت قدردانی از هنرمندان، دیده شدن آثار تلویزیونی، توجه بیشتر به بازیگران و لزوم ساخت فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی در خصوص دفاع مقدس و دستاوردهای انقلاب از جمله مطالب مطرح شده بود.

در پایان این مراسم از عوامل مجموعه "وضعیت سفید" تقدیر شد.

نکته جالب توجه اینکه در این مراسم از خبرنگاران رسانه‌های مختلف دعوت به عمل نیامد و فقط خبرنگار روزنامه جام‌جم دعوت شد. نشست‌های تقدیر از عوامل سریال‌های در معاونت سیما بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود.