به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی دبیر سی‌امین جشنواره فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: شورای سیاستگذاری و برگزاری جشنواره فجر در این دوره جشنواره برای پنج سینماگر صاحب نام و تاثیرگزار سینمای کشور بزرگداشت پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد: حسین زندباف، علیرضا زرین دست، محمد بزرگ‌نیا، جمال شورجه و داود رشیدی از چهره‌هایی هستند که در فجر سی ام برای آن ها مراسم بزرگداشت درنظر گرفته شده است.

خزاعی از پیش‌بینی برنامه‌های جانبی دیگر دربخش بزرگداشت‌ها خبر داد و خاطر نشان کرد: دغدغه و تلاش‌مان این است که با نگاهی فراگیر و با وسعت نظر به نقش و تاثیر سینماگران، صنوف سینمایی و مشارکت خانواده سینما توجه شود و معتقدم درپرتو همدلی، همگرایی و رفع سوء تفاهمات و تقویت پیوندهای درونی؛ سینمای ایران پررونق‌تر و پویاتر ظاهر خواهد شد