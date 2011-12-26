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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

در جشنواره فیلم فجر/

بزرگداشت زندباف، زرین‌دست، بزرگ‌نیا، شورجه و رشیدی برگزار می‌شود

بزرگداشت زندباف، زرین‌دست، بزرگ‌نیا، شورجه و رشیدی برگزار می‌شود

بزرگداشت حسین زندباف، علیرضا زرین‌دست، محمد بزرگ‌نیا، جمال شورجه و داود رشیدی در سی‌امین جشنواره فیلم فجر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی دبیر سی‌امین جشنواره فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: شورای سیاستگذاری و برگزاری جشنواره فجر در این دوره جشنواره برای پنج سینماگر صاحب نام و تاثیرگزار سینمای کشور بزرگداشت پیش‌بینی  کرد.

وی ادامه داد: حسین زندباف، علیرضا زرین دست، محمد بزرگ‌نیا، جمال شورجه و داود رشیدی از چهره‌هایی هستند که در فجر سی ام برای آن ها مراسم بزرگداشت درنظر گرفته شده است.

خزاعی از پیش‌بینی برنامه‌های جانبی دیگر دربخش بزرگداشت‌ها خبر داد و خاطر نشان کرد: دغدغه و تلاش‌مان این است که با نگاهی فراگیر و با وسعت نظر به نقش و تاثیر سینماگران، صنوف سینمایی و مشارکت خانواده سینما توجه شود و معتقدم درپرتو همدلی، همگرایی و رفع سوء تفاهمات و تقویت پیوندهای درونی؛ سینمای ایران پررونق‌تر و پویاتر ظاهر خواهد شد

کد مطلب 1493943

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