نهم دی ماه روز میثاق با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون نهم دی ماه گفت: حضور هوشمندانه ملت مومن، ولایت مدار، با بصیرت و با غیرت ایران در حماسه نهم دی، تجلی ایمان و اقتدار ملت در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی بود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه، روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» نامگذاری شده، افزود: مهمترین پیام نهم دی ماه، لبیک به سخنان مقام عظمای ولایت و حمایت از منویات ایشان است، در این روز حماسی و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه ای دیگر آفریدند و قلب امام زمان (عج) و نائب بر حقش مقام معظم رهبری را شاد کردند.

وی، نهم دی را روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان دانست و تصریح کرد: همه اقشار جامعه به ویژه عالمان و مبلغین دینی، با حضور جدی و به موقع خود در صحنه، مدافع انقلاب اسلامی و ارزشهای والای آن بودند و با شعارهای کوبنده خود، خواستار حفظ وحدت و انسجام و یکپارچگی در جامعه ایران اسلامی شدند.