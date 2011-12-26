صبای قم پنجمین بار در لیگ برتر امید تن به شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر رده سنی امید فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌ فارس ظهر دوشنبه با انجام چند مسابقه برگزار شد و در یکی از دیدارهای مهم این هفته که جدالی مهم در بین دیدارهای حساس این هفته بود، تیم‌های صبای قم و استقلال اهواز به مصاف یکدیگر رفتند.



این دیدار که بین تیم‌های نیمه پایین و نیمه بالای جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر برگزار شد، مصاف صبای قم با امید استقلال اهواز بود که در این مسابقه دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی به دنبال کسب سه امتیاز بودند اما در این راه استقلال اهواز موفق تر از صبای قم عمل کرد.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، مصاف حساس صبای قم و امید استقلال اهواز از هفته دهم دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در رده سنی امید به میزبانی آبی های اهوازی برگزار شد که میزبان با دو گل از سد صبای قم گذشت.



این دیدار حساس‌ در شرایطی به میزبانی امید استقلال اهواز به سود این تیم به پایان رسید که در هفته‌ هفتم این رقابت ها تیم فوتال امید صبای قم برابر تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز به میدان رفت و در حضور هواداران تبریز برابر مهمان قدر خود به یک امتیاز حاصل از تساوی یک بر یک دست یافت.



همچنین امیدهای صبای قم در حالی که در هفته نهم به قرعه استراحت برخورد کرده بودند، در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور یک دیدار خارج از خانه دیگر را مقابل تیم فوتبال امید برق شیراز برگزار کرده بودند که این دیدار به تساوی صفر صفر انجامید.



امید استقلال اهواز و صبای قم در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تا پایان هفته دهم شرایطی متفاوت نسبت به یکدیگر دارند زیرا صبای قم با شش امتیاز حاصل از یک پیروزی، سه تساوی و پنج باخت در جدول رده‌بندی در مکان آخر جای دارد ولی استقلال اهواز با یک بازی بیشتر نسبت به صبای قم و کسب 12 امتیاز در رتبه هشتم جدول 13 تیمی این رقابت ها ایستاده است.



صبای قم و استقلال اهواز برای نخستین بار در تاریخ رقابت های لیگ برتر رده سنی امید فوتبال باشگاه های کشور برابر یکدیگر قرار می گرفتند، زیرا صبای قم امسال جواز صعود به لیگ برتر امید را کسب کرد ولی امید استقلال اهواز از تیم های با سابقه این رقابت ها است.



از سوی دیگر صبای قم در حالی برابر استقلال اهواز رفت که به کسب پیروزی دیگری در خانه امیدوار بود اما باخت شاگردان سیدمحسن بابامیری سبب شد آنها با تداوم ناکامی هایشان به انتهای جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال امید بروند.



گفتنی است: مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور با شرکت 13 تیم به شکل دوره ای برگزار می شود و در حال حاضر تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان صدرنشین جدول رده بندی رقابت ها محسوب می شود.

