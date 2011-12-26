در لیست جبهه متحد اصولگرایان خواهم بود/ دعوت دوستان را اجابت کردم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران که در سومین روز ثبت نام از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافت در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: قصد شرکت در انتخابات را نداشتم و دلیل آن شرایط جسمی و خستگی است .

وی گفت: من برای ورود به انتخابات دعوت دوستان مخصوصا شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز را به انگیزه خدمت اجابت کردم و در لیست جبهه متحد خواهم بود.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که چه کارهای بر زمین مانده ای دارد که در مجلس نهم آنها را پیگیری خواهد کرد، گفت: ما در مجلس هفتم و هشتم اندیشه تحول اقتصادی را دنبال کردیم که یکی از آنها هدفمندی یارانه ها بود. البته به شرطی که این قانون کامل اجرا شود.

نماینده تهران در مجلس تلاش برای اصلاح نظام بانکی و تدوین روش هایی برای جلوگیری از معوقات بانکی، توزیع عادلانه تسهیلات بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و بیمه و همچنین اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا را از دیگر کارهای بر زمین مانده مجلس هشتم دانست و گفت: در صورت اعتماد دوباره مردم به جبهه متحد اصولگرایان تلاش می کنیم این موارد را به سرانجام برسانیم.

مصباحی مقدم تصویب برنامه پنجم توسعه را در مجلس هشتم را از گام های مثبت مجلس دانست و گفت: این قانون بسیار با کفایت و در سطح بالا به تصویب رسید و آینده خوبی برای ما رقم خواهد زد.

وی گفت: من سال 84 پیشنهاد صندوق توسعه ملی را دادم که البته با استقبال مواجه نشد و اگر از همان زمان تشکیل می شد هم اکنون 200 میلیارد دلار ذخیره داشتیم اما به هر حال این صندوق در مجلس هشتم تشکیل شد و هم اکنون 27 میلیارد دلار ذخیره داریم.