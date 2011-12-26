استاندارد ملی معاینه فنی تصویب نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام پس از یک سال با همت و تلاش ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، طرح تدوین نسخه تجدید نظر استاندارد ملی به شماره 9181 با موضوع "خودرو، معاینه فنی، آزمون های مربوط به بازرسی صلاحیت تردد وسایل نقلیه موتوری و تریلرها" در پانصد و سی امین نشست کمیته ملی استاندارد خودرو و نیرومحرکه در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

براساس این گزارش صدرالدین علی پور مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در این باره گفت: ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به عنوان دبیر کمیته مراکز معاینه فنی کلان شهرهای کشور با رویکرد کیفی سازی و ایجاد وحدت رویه در انجام معاینه فنی در سراسر کشور، به سبب وجود بسیاری از ابهامات و عدم مکفی بودن مفاد نسخه اولیه این استاندارد جهت تهیه دستورالعمل اجرایی در مراکز معاینه فنی، آمادگی و علاقه مندی خود را جهت به روز کردن و همسان سازی مفاد آن با آخرین استانداردهای اروپایی متناسب با شرایط جاری کشور اعلام کرد که خوشبختانه پس از توافق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چندین جلسه کارشناسی برگزار شد و نسخه نهایی مورد اجماع قرار گرفت و تائید شد.

صدرالدین علی پور تصویب قانون معافیت 5 ساله خودروها از انجام معاینه فنی در تابستان گذشته که آلودگی بیشتر هوا در زمستان را به ارمغان خواهد آورد را در نوع خود بی نظیر دانست و ابراز امیدواری کرد نمایندگان خانه ملت بار دیگر شهامت خود را در اصلاح یک قانون، برای حفظ جان مردم و افزایش کیفیت محیط زیست به نمایش بگذارند.

وی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با توجه به روند کیفی سازی و رو به رشد مراکز معاینه فنی در سراسر کشور و تأثیر مستقیم معاینه فنی خودروها در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد، لزوم معاینه فنی خودروها حداکثر دو سال پس از تولید را در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تصویب قرار دهند.