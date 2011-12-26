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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

برپایی ایستگاه سیار آموزش شهروندی در ناحیه یک شهرری

برپایی ایستگاه سیار آموزش شهروندی در ناحیه یک شهرری

شهرری - خبرگزاری مهر: ایستگاه سیار آموزش شهروندی در راستای اطلاع رسانی موضوعات شهری در محلات ناحیه یک شهرری برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ایستگاه در سرای محله "شهید غیوری" با هدف ارائه آسان و سریع اطلاعات لازم به شهروندان، تبادل اطلاعات و آگاهی از نیازهای آموزشی شهروندان، ارتقای سطح مشارکت شهروندان و ارتقای فرهنگ شهروندی بر پایه گسترش فعالیتهای آموزش محور برپا شد.

در این ایستگاه بروشورهای مختلف با موضوعات فرهنگی، سلامت، زلزله، ترافیک، معاینه فنی خودرو، آسیبهای اجتماعی و عملکرد حوزه های شهرداری بین شهروندان توزیع شد.

گفتنی است ایستگاههای سیار آموزش شهروندی به طور مستمر در محلات این ناحیه مستقر خواهند شد.

کد مطلب 1493951

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