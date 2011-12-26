برپایی ایستگاه سیار آموزش شهروندی در ناحیه یک شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، این ایستگاه در سرای محله "شهید غیوری" با هدف ارائه آسان و سریع اطلاعات لازم به شهروندان، تبادل اطلاعات و آگاهی از نیازهای آموزشی شهروندان، ارتقای سطح مشارکت شهروندان و ارتقای فرهنگ شهروندی بر پایه گسترش فعالیتهای آموزش محور برپا شد.

در این ایستگاه بروشورهای مختلف با موضوعات فرهنگی، سلامت، زلزله، ترافیک، معاینه فنی خودرو، آسیبهای اجتماعی و عملکرد حوزه های شهرداری بین شهروندان توزیع شد.

گفتنی است ایستگاههای سیار آموزش شهروندی به طور مستمر در محلات این ناحیه مستقر خواهند شد.