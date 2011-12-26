10 تصویر؛ پادشاه جدید جهان!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی در آستانه آغاز سال نو میلادی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ پادشاه جدید جهان!

روزنامه العرب الیوم امروز در کاریکاتوری به نقش اساسی شبکه های اجتماعی در نحوه رقم خوردن تحولات جهانی اشاره دارد.

هدیه بابانوئل!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به معضل دیکتاتوری در برخی کشورهای جهان اشاره دارد که معضلات زیانباری را ایجاد کرده است.

شرایط بد اقتصادی بابانوئل

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به وضعیت بد کشورهای اروپایی اشاره دارد که باعث شده بابانوئل هدایای خود را به فروش بگذارد.

سیاست غلط ترکیه

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به سیاست خارجی اشتباه ترکیه در قبال برخی مسائل منطقه اشاره دارد که باعث ایجاد مشکلاتی در آینده برای آنکارا می شود.

مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل

روزنامه الرایه قطر امروز سرنوشت خوبی برای کشورهایی که دست به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می زنند، متصور نشده است.

سناریو خرابکاری در مصر

روزنامه الاهرام مصر امروز در کاریکاتوری به طرح برخی جریانهای مشکوک برای خرابکاری در مصر اشاره دارد که خواهان آرامش و ثبات در این کشور نیستند.

ترقی شغلی!

روزنامه الصباح عراق امروز به نقش رشوه در بدست آوردن فرصتهای شغلی در این کشور اشاره کرده است.

بحران سیاسی و امنیتی عراق

الدستور اردن

فرار ابوالهول از ناآرامیهای مصر!

الوطن قطر

میز مذاکره با اسرائیل؛ بدون شرح

الاتحاد امارات