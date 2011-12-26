متن دعوت نامه های وزیر علوم برای اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، متن نخستین دعوت نامه ای که برای حضور در جلسه 30 آذرماه هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزیر علوم که مامور تشکیل این جلسه بود برای اعضا ارسال شد، به این شرح است.

"با سلام و احترام

در اجرای مصوبات شماره 696 مورخ 22/6/90 و شماره 701 مورخ 1/9/90 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی به منظور انتخاب و معرفی ریاست دانشگاه و تقدیم پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

مقتضی است جهت انجام تکلیف قانونی مذکور در این جلسه که راس ساعت 16 ، 30 آذرماه 90 برگزار می شود، حضور یابید".



این نامه برای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم ارسال شد اما یکی از جملات آن به این شکل تغییر کرد که " مقتضی است جهت انجام تکلیف قانونی مذکور ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تشکیل جلسه، در این جلسه که راس ساعت 16 ، 30 آذرماه 90 برگزار می شود، حضور یابید".



همچنین دعوتنامه بعدی که برای اعضای هیئت امنا به منظور شرکت در جلسه 21 دی ماه سال جاری از سوی وزیر علوم، ارسال می شود، به این شرح است:

"پیرو مصوبه 30/9/90 هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای اجرای مصوبات شماره 696 و 701 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به منظور انتخاب ریاست دانشگاه و تقدیم پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دفتر هیئت امنا دانشگاه آزاد برگزار می شود.

ضمناً وفق مصوبه جلسه هیئت امنا شرح حال علمی اجرایی افرادی که برای ریاست دانشگاه آزاد معرفی می کنید حداکثر تا 10/10/90 ارسال شود."