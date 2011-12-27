"پیشاسقراطیان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آرای فیلسوفان پیشاسقراطی از این جهت اهمیت دارد که آغاز و طلیعه بسیاری از مباحث فلسفی در غرب به شمار می رود.

به عبارت دیگر فیلسوفان پیشاسقراطی مبدع بسیاری از مباحث فلسفی در سنت فلسفی غرب هستند. مباحثی چون کیهان شناسی، الهیات عقلانی، متافیزیک، معرفت شناسی، نظریه سیاسی و نظریه اخلاقی در آرای این فیلسوفان وجود داشته است.

در میان آرای این فیلسوفان می توان آرای رادیکال نیز مشاهده کرد، برای مثال تالس و پارمنیدس دارای آرای رادیکالی در حوزه فلسفه بودند.

این اثر به بررسی آرای فیلسوفان پیشاسقراطی از قرن ششم پیش از میلاد تا اواسط قرن پنجم پیش از میلاد می پردازد. بر این اساس آرای فیلسوفانی چون گزنفون، هراکلیتس، پارمنیدس، آناکساگوراس، امپدوکلس و دموکریتس در این اثر بررسی شده اند.

این اثر با عنوان "پیشاسقراطیان" از مجموعه کتابهای فیلسوفان باستان توسط انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده است.