پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان با حضور ولایتی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان، دکتر علی اکبر ولایتی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان در این جلسه تحلیلی از حماسه پرشکوه نهم دی ارایه کرد و ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی سریع در فعالیت های سیاسی و اجتماعی، گفت: بهره مندی از امکاناتی که بتوان با سرعت بیشتری دسترسی به اطلاعات و اخبار را در سرتاسر کشور میسر کرد، امری ضروری است که بر همین اساس، تاسیس پایگاه اینترنتی جبهه متحد یک ضرورت غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به سرنوشت ساز بودن فعالیت جبهه متحد اصولگرایان برای آینده کشور گفت: یکی از اصلی ترین وظایف پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد، تلاش در جهت مشارکت گسترده و دعوت از همه اقشار مردم شریف ایران برای شرکت موثر در انتخابات آینده است.

ولایتی یکی دیگر از وظایف پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان را افزایش بصیرت، شناخت در میان عموم مردم، برای انتخاب کاندیدای اصلح عنوان کرد و افزود: باید پایگاه رسمی جبهه متحد به سمتی برود که کمک کند تا در آینده مجلسی ولایت مدار، کارآمد، فعال و پایبند به مبانی اسلام و انقلاب شکل بگیرد.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی بر استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای ارتباط با افکار عمومی و تعامل با نخبگان و منتقدین تاکید کرد و گفت: پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان باید بستری باشد تا با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، نخبگان، صاحبان اندیشه و منتقدین بتوانند مطالب خود را به راس و بدنه جبهه متحد اصولگرایان منتقل کنند و پاسخ های منطقی و مستدلی دریافت کنند.

وی بر ضرورت کار تحلیلی بیشتر از کار خبر تاکید کرد و گفت: هر قدر بتوان در حوزه تحلیل کار کرد و نظر صاحب نظران را گرفت، به همان اندازه این رسانه می‌توانند تاثیر گذار باشند. لازم است تا نظرات مثبت و منفی به صورت عمومی بازتاب یابد تا مردم به قضاوت حقیقت بنشینند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به سرعت بالای تحولات در عرصه داخلی و خارجی و همچنین لزوم ارایه تحلیل به بدنه اجتماعی گفت: میزان فعالیت این نهاد اطلاع رسانی، باید طوری باشد که وقایع را به لحظه رصد نماید و متناسب با سیر وقایع و رخدادهای داخلی و بین المللی، تحلیل های به روز ارایه کند.

ولایتی، مجلس شورای اسلامی را تبلوری از ملت 75 میلیونی در زیر یک سقف خواند و گفت: کنار هم نشستن نمایندگان حوزه های مختلف انتخابی در مجلس شورای اسلامی نمادی از همبستگی ملی و اسلامی است.

وی در پایان با اشاره به وظایف خطیر پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد در شکل گیری مجلس شورای اسلامی کارآمد، گفت: با توجه به جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی در سرنوشت مردم و کشور، باید دو نکته‏ی لزوم مشارکت گسترده برای تعیین سرنوشت مجلس و در نهایت کشور و همچنین تمرکز بر روی نامزدهایی که صلاحیت بالاتری نسبت به بقیه دارند، اصل قرار بگیرد.

در این جلسه هچنین، مجتبی توانگر مسوول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان، رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان در آستانه نهم دی ماه را اتفاقی مبارک خواند و بر لزوم ارتباط موثر دقیق با افکار عمومی تاکید کرد و گفت: لزوم استفاده از فضای مجازی برای انتقال اخبار و تحلیلها از کمیته ها و واحدهای جبهه متحد و دریافت نظرات مخاطبین و منتقدین که پاسخگوی نیازهای روزافزون مخاطبان باشد، ما را بر آن داشت تا پل ارتباطی الکترونیکی ، مد نظر قرار گیرد.

در ابتدای این جلسه توضیحاتی در مورد قابلیت‏های پایگاه اطلاع‏رسانی جبهه متحد اصولگرایان از سوی مسوول و شورای سیاست‏گذاری پایگاه اطلاع‏رسانی و شورای سیاست‏گذاری جبهه متحد اصولگرایان، خدمت دکتر علی اکبر ولایتی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان ارایه شد.