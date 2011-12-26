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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

تخلفات تماشاچیان آملی تیم والیبال کاله را دو جلسه محروم کرد

تخلفات تماشاچیان آملی تیم والیبال کاله را دو جلسه محروم کرد

آمل - خبرگزاری مهر: مشکلاتی که تماشاچیان آملی در بازی تیمهای والیبال کاله و گیتی پسند اصفهان ایجاد کردند تیم کاله را به دو جلسه بدون تماشاگر در بازیهای آینده لیگ برتر در این شهرستان محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه تشکیل جلسه داد و تیم کاله مازندران را به برگزاری دو مسابقه آینده این تیم بدون تماشاگر در آمل محکوم کرد.

علی فرخی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال گفت: کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه برای بررسی حواشی به وجود آمده در خصوص بازی هفته یازدهم تیمهای کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان در آمل تشکیل جلسه داد و احکام خود را که مهمترین آن محرومیت دو جلسه ای کاله از حضور تماشاچیان در بازیهای خانگی بود، را اعلام کرد.

وی افزود: این جلسه با حضور دبیر فدراسیون، رئیس و دبیر کمیته انضباطی، نمایندگان وزارت ورزش وجوانان، رئیس سازمان لیگ و ناظران مسابقه برگزار شد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال ادامه داد: با حکم این کمیته نتیجه بازی نیمه تمام دو تیم کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان  سه بر صفربه نفع گیتی پسند با امتیازهای 25 برصفر اعلام شد.

فرخی گفت: باشگاه کاله به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و باید خسارات وارده به سالن مسابقه را طبق نظر کارشناسان فدراسیون والیبال پرداخت کند.

حساس ترین دیدار هفته یازدهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، شامگاه یکشنبه بین تیمهای کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان در آمل به دلیل دخالت تماشاگران در کار داوری و پرتاب اشیا به زمین بازی وعدم امنیت، با دستور داور مسابقه و ناظر فدراسیون نیمه تمام ماند.

کد مطلب 1493957

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