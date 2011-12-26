تخلفات تماشاچیان آملی تیم والیبال کاله را دو جلسه محروم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه تشکیل جلسه داد و تیم کاله مازندران را به برگزاری دو مسابقه آینده این تیم بدون تماشاگر در آمل محکوم کرد.

علی فرخی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال گفت: کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه برای بررسی حواشی به وجود آمده در خصوص بازی هفته یازدهم تیمهای کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان در آمل تشکیل جلسه داد و احکام خود را که مهمترین آن محرومیت دو جلسه ای کاله از حضور تماشاچیان در بازیهای خانگی بود، را اعلام کرد.

وی افزود: این جلسه با حضور دبیر فدراسیون، رئیس و دبیر کمیته انضباطی، نمایندگان وزارت ورزش وجوانان، رئیس سازمان لیگ و ناظران مسابقه برگزار شد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال ادامه داد: با حکم این کمیته نتیجه بازی نیمه تمام دو تیم کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان سه بر صفربه نفع گیتی پسند با امتیازهای 25 برصفر اعلام شد.

فرخی گفت: باشگاه کاله به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و باید خسارات وارده به سالن مسابقه را طبق نظر کارشناسان فدراسیون والیبال پرداخت کند.

حساس ترین دیدار هفته یازدهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، شامگاه یکشنبه بین تیمهای کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان در آمل به دلیل دخالت تماشاگران در کار داوری و پرتاب اشیا به زمین بازی وعدم امنیت، با دستور داور مسابقه و ناظر فدراسیون نیمه تمام ماند.