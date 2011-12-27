حسین مسافرآستانه مدیر کل سابق مرکز هنرهای نمایشی و کارگردان تئاتر درباره برگزاری جشنوارههای موضوعی و دستاوردهایی که برای تئاتر کشور داشتهاست به خبرنگار مهر گفت: برگزاری جشنوارههای موضوعی به شرط هدفمند بودن و برنامهداشتن ضروری است. چون این جشنوارهها اگر پیرو موضوع مورد نظر برگزار شوند میتوانند بسیار جذاب و کاربردی عمل کنند.
وی ادامه داد: جشنوارههای مناسبتی در صورت هدفمند برگزار شدن میتوانند گامی بزرگ در جهت معرفی موضوع و قدمهای اول را در جهت نهادینه کردن مسئله مورد نظر بردارند. اما اگر هدف نهایی جشنواره صرفا استفاده از موضوعی خاص باشد تنها به بدنام کردن موضوع و زیر سوال بردن اهداف جشنواره منجر میشود.
این کارگردان تئاتر تأکید کرد: من نام این جشنوارهها را سوءاستفاده از فرصت میگذارم. که تنها برای گزارش کار و پرکردن برنامههای یک مدیر برپا میشوند. این کار تنها سوءاستفاده مدیران از دستمایههایی است که در اختیارشان قرار میگیرد و در نهایت مدیران تنها یک گزارش کار مبسوط از کارشان به مدیران بالاتر ارائه میکنند.
مسافر آستانه عنوان کرد: مستمر بودن و بهرهمند شدن از موضوعات خاص یک ضرورت است که با برنامهریزی هدفمند حاصل میشود. اگراین جشنوارهها به درستی برگزار شوند میتوانیم یک جریان فرهنگی قابل دفاع را رقم بزنیم. برای این رویداد لازم است که آسیبشناسی درستی انجام پذیرد.
کارگردان"در قاب ماه" گفت: برگزاری جشنوارههای موضوعی در حال حاضر تبدیل شده به محملی برای صرف بودجههای کلان و سرگرمی برای جوانانی که در نهایت با شتابزدگی مجبورند آثارشان را آماده و به جشنواره ارائه دهند. در صورتی که هیچ کدام از این نمایشها امکان روی صحنه رفتن پیدا نمیکنند. بنابراین تنها حیف و میل بودجه صورت میگیرد و برپایی این نوع جشنوارهها نتیجه مثبتی در بر ندارد.
وی بیان کرد: باید برنامهریزی هدفمندی وجود داشته باشد و این برنامهریزی استقرار پیدا کند. همچنین آثاری که در این جشنوارهها روی صحنه میروند باید امکان اجرای عمومی پیدا کنند تا این سیستم خروجی ارزشمندی داشته باشد. نباید تنها هدف از برگزاری جشنوارههای موضوعی گزارش دادن مدیران باشد. چون هنرمندان نیز باید چیزی در این زمینه عایدشان شود.
نظر شما