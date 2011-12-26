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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

پروژه SDI شهر تهران رونمایی شد

معاون شهردار تهران در مراسم پروژه SDI شهرداری تهران گفت: بهره برداری از این پروژه به مدیریت شهری کمک می کند اطلاعات پایه خود را در حوزه های مختلف در محیط GIS قرار دهد.

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر قائمی در مراسم رونمایی و معرفی پروژه SDI شهر تهران وسیستم آدرس دهی ژئو کد شده و کد گذاری معابر با هدف آدرس یابی ، این اقدام را از ضرورت های تهران دانست و گفت : در سطح ملی قانونی برای توسعه نظام های اصلاحات مکانی با عنوان SDI وجود دارد که تاکید عمده آن بر سطوح مختلف سازمانی و جغرافیایی است تا آن را تعیین تکلیف کند .

وی افزود : این پروژه دو سال است که مورد مطالعه قرا گرفته و به معنای زیر ساخت اطلاعات مکانی است تا چرخه اطلاعات مکانی و مدیریت بر آن ها را تعیین تکلیف کند .

قائمی تصریح کرد : با این اقدام همه دستگاه های خدماتی در سطح شهر تهران می توانند اطلاعات مورد نیاز را که به روز شده در یک کارگاه اطلاعاتی مشترک داشته باشند و به این ترتیب خدمات رسانی در سطح ملی به شکل بهتری انجام شود .

مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد : فاز مطالعاتی این کار 15 ماه به طور انجامید و فرا نیز به شورای شهر ارائه می شود و به این ترتیب وظایف هر دستگاه و شهرداری برای مدیریت بر داده های مکانی تعین تکلیف می شود .

همچنین در این مراسم ، مهندس جعفر تشکری هاشمی نیز با بیان این که پروژه SDI و بهره برداری از ان مدیریت شهری را کمک می کند تا اطلاعات پایه خود را در حوزه های مختلف در محیط GIS قرار دهد ، گفت : برای خدمات رسانی در شهر به اطلاعات و جزئیات مختلفی نیاز است تا بتوان اقدامات مختلف را به طور فرابخشی انجام داد و از این رو ساماندهی این اجزا در محیطی نرم افزاری بسیار حائز اهمیت است .

وی افزود : حوزه حمل و نقل نیز با توجه به شرح وظایف خود نیاز به لایه های مختلفی اطلاعاتی دارد که به روز باشد و بتواند آن را پیش و در هنگام اجرای پروژه های استفاده کند و قطعا این اطلاعات می تواند در صرفه جویی در هزینه ها و زمان کمک بزرگی باشد .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد : با توجه به این که تحلیل اطلاعات پایه برای توسعه و همچنین به روز بودن آن به طور مستمر تاثیر بسزایی در اقدامت شهرداری دارد ، بهره برداری از SDI نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند .

تشکری هاشمی خاطر نشان کرد : جمع آوری اطلاعات از دستگاه های مختلف و این که گاهی این اطلاعات به روز نبودند مشکلات زیادی را برای اجرای پروژه ها به همراه داشت که قطعا با این کار و این که اطلعات قبل از اجرا در اختیار ما باشد موجب سرعت و دقت بیشتر در اجرا خواهد شد .

در این مراسم همچنین سید مناف هاشمی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه توسعه زیر ساخت های IT در شهرداری تهران گفت : شهرداری تهران از چهار سال گذشته ممیزی املاک شهر را به شکل الکترونیکی انجام داد و در اخرین اطلاعات ممیزی ، املاک و اقدامات صورت گرفته در ابنیه شهر تهران را شناسایی کرد و همزمان کدینگ معابر و شناسایی آدرس دهی های محلات نیز انجام شد .

وی افزود : با هماهنگی خوبی که بین شهرداری ، سازمان ثبت املاک و پست صورت گرفت مطالعات پروژه SDI به اتمام رسید و با اجرای ان آدرس دهی ها می تواند در قالب نرم افزار صورت گیرد و خدمات به این شکل ارائه شود .

هاشمی تصریح کرد : اطلاعاتی که به صورت پایه گرفته شده بر اساس آخرین نقشه برداری هوایی تهران بوده است و به نقشه تبدیل شده و به همین دلیل آخرین اطلاعات ملکی به روز تهران است که علاوه بر تعامل با سایر سازمان ها نقش مهمی در فرهنگسازی نیز دارد و این اقدام اتفاق بزرگی در شهرداری تهران بوده است .

وی در ادامه خاطر نشان کرد : بر این اساس ، نقشه های منطقه 19 هم اکنون آماده شده و امیدواریم این کار در سایر مناطق نیز به اتمام برسد و حرکتی که تهران آغاز کرد برای سای کلانشهرها نیز محقق شود.


 

کد مطلب 1493959

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