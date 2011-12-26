پروژه SDI شهر تهران رونمایی شد

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر قائمی در مراسم رونمایی و معرفی پروژه SDI شهر تهران وسیستم آدرس دهی ژئو کد شده و کد گذاری معابر با هدف آدرس یابی ، این اقدام را از ضرورت های تهران دانست و گفت : در سطح ملی قانونی برای توسعه نظام های اصلاحات مکانی با عنوان SDI وجود دارد که تاکید عمده آن بر سطوح مختلف سازمانی و جغرافیایی است تا آن را تعیین تکلیف کند .

وی افزود : این پروژه دو سال است که مورد مطالعه قرا گرفته و به معنای زیر ساخت اطلاعات مکانی است تا چرخه اطلاعات مکانی و مدیریت بر آن ها را تعیین تکلیف کند .

قائمی تصریح کرد : با این اقدام همه دستگاه های خدماتی در سطح شهر تهران می توانند اطلاعات مورد نیاز را که به روز شده در یک کارگاه اطلاعاتی مشترک داشته باشند و به این ترتیب خدمات رسانی در سطح ملی به شکل بهتری انجام شود .

مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد : فاز مطالعاتی این کار 15 ماه به طور انجامید و فرا نیز به شورای شهر ارائه می شود و به این ترتیب وظایف هر دستگاه و شهرداری برای مدیریت بر داده های مکانی تعین تکلیف می شود .

همچنین در این مراسم ، مهندس جعفر تشکری هاشمی نیز با بیان این که پروژه SDI و بهره برداری از ان مدیریت شهری را کمک می کند تا اطلاعات پایه خود را در حوزه های مختلف در محیط GIS قرار دهد ، گفت : برای خدمات رسانی در شهر به اطلاعات و جزئیات مختلفی نیاز است تا بتوان اقدامات مختلف را به طور فرابخشی انجام داد و از این رو ساماندهی این اجزا در محیطی نرم افزاری بسیار حائز اهمیت است .

وی افزود : حوزه حمل و نقل نیز با توجه به شرح وظایف خود نیاز به لایه های مختلفی اطلاعاتی دارد که به روز باشد و بتواند آن را پیش و در هنگام اجرای پروژه های استفاده کند و قطعا این اطلاعات می تواند در صرفه جویی در هزینه ها و زمان کمک بزرگی باشد .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد : با توجه به این که تحلیل اطلاعات پایه برای توسعه و همچنین به روز بودن آن به طور مستمر تاثیر بسزایی در اقدامت شهرداری دارد ، بهره برداری از SDI نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند .

تشکری هاشمی خاطر نشان کرد : جمع آوری اطلاعات از دستگاه های مختلف و این که گاهی این اطلاعات به روز نبودند مشکلات زیادی را برای اجرای پروژه ها به همراه داشت که قطعا با این کار و این که اطلعات قبل از اجرا در اختیار ما باشد موجب سرعت و دقت بیشتر در اجرا خواهد شد .

در این مراسم همچنین سید مناف هاشمی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه توسعه زیر ساخت های IT در شهرداری تهران گفت : شهرداری تهران از چهار سال گذشته ممیزی املاک شهر را به شکل الکترونیکی انجام داد و در اخرین اطلاعات ممیزی ، املاک و اقدامات صورت گرفته در ابنیه شهر تهران را شناسایی کرد و همزمان کدینگ معابر و شناسایی آدرس دهی های محلات نیز انجام شد .

وی افزود : با هماهنگی خوبی که بین شهرداری ، سازمان ثبت املاک و پست صورت گرفت مطالعات پروژه SDI به اتمام رسید و با اجرای ان آدرس دهی ها می تواند در قالب نرم افزار صورت گیرد و خدمات به این شکل ارائه شود .

هاشمی تصریح کرد : اطلاعاتی که به صورت پایه گرفته شده بر اساس آخرین نقشه برداری هوایی تهران بوده است و به نقشه تبدیل شده و به همین دلیل آخرین اطلاعات ملکی به روز تهران است که علاوه بر تعامل با سایر سازمان ها نقش مهمی در فرهنگسازی نیز دارد و این اقدام اتفاق بزرگی در شهرداری تهران بوده است .

وی در ادامه خاطر نشان کرد : بر این اساس ، نقشه های منطقه 19 هم اکنون آماده شده و امیدواریم این کار در سایر مناطق نیز به اتمام برسد و حرکتی که تهران آغاز کرد برای سای کلانشهرها نیز محقق شود.





