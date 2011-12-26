به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر دوشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان زنجان افزود: در سال 88، 3 هزار نفر در سال 89، 14 هزار و در سال‌جاری بیش از 24 هزار دانش‌آموز به مناطق جنگی اعزام خواهند شد که گفتنی است، دانش‌آموزان پایه دوم دبیرستان واحد آمادگی دفاعی خود را در این محل آموزش خواهند دید.

وی در عین حال به تجهیز و اختصاص فضای مدارس در خارج از وقت مقرر اشاره کرد و ادامه داد: برای گسترش و فراگیری هرچه بیشتر علم و پژوهش باید از حداکثر پتانسیل موجود در استان، اعم از مدارس مختلف بهره برد.

رئیس آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در حال حاضر "طرح تحول اجتماعی" که توسط وزارت آموزش و پرورش با وزارت کشور تدوین شده است، در مرکز توجه آموزش و پرورش استان قرار داشته و اقدامات شایانی نیز در این راستا صورت گرفته است.

نظری به بعضی مفاد تفاهم‌نامه منعقد شده با وزارت کشور اشاره کرد و افزود: طی تفاهم‌نامه منعقد شده، همکاری‌های آموزش و پرورش با وزارت کشور تنگاتنگ‌تر شده و طرح‌های تحصیلی ویژه‌ای برای دانش‌آموزان پیاده‌سازی خواهد شد.

وی از تنظیم و تهیه کتابی با عنوان "آموزش سبک زندگی ایرانی" برای دانش‌آموزان خبر داد و افزود: پس از جلسات مکرر و نیز مطالعات کارشناسی، تصمیم بر این است که سبک زندگی ایرانی و عفاف و حجاب بیش از پیش در مدارس پایه‌ریزی و آموزش داده شود.

نظری افزود: نهضت مطالعه مفید و همچنین ریشه‌کنی بی‌سوادی در اولویت کاری آموزش و پرورش و وزارت کشور بوده که در این راستا اقدامات مهمی صورت گرفته است، لذا لازم به ذکر است برای پیاده‌سازی این موارد به هیچ وجه با کمبود بودجه مواجه نیستیم.