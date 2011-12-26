شهرک تخصصی الکترونیک در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عظیمی در بازدید از شهرک صنعتی یزد با حضور خبرنگاران استان اظهار داشت: مراحل نهایی اخذ زمین شهرک تخصصی الکترونیک و فناوری اطلاعات به مساحت 50 هکتار در جنب شهرک صنعتی یزد با همکاری مناسب سازمان مسکن و شهرسازی استان، به اتمام رسید.

عظیمی ادامه داد: ظرفیت ذخیره‌سازی آب شهرک صنعتی الکترونیک، 15هزار مترمکعب است که به تازگی 5هزار مترمکعب دیگر به آن اضافه شده است.

وی تاکید کرد: طراحی شهرک تخصصی الکترونیک و فناوری اطلاعات را در اسرع وقت انجام خواهیم داد.

عظیمی افزود: اعتبار این شهرک از محل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد تامین می‌شود و 2میلیارد تومان نیز اعتبار سفر دوم هیئت دولت بوده که البته تاکنون تخصیص نیافته است.

خبرنگاران همچنین از مرکز در حال احداث خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی یزد نیز بازدید کردند.