جاذبه تهران برای نمایندگان سابق شهرستانها/ استقبال اصلاح طلبان در روز سوم

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز ثبت نام از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که با استقبال بیشتری نسبت به دو روز گذشته همراه بود حواشی به همراه داشت.

* از ساعات اولیه صبح داوطلبان نمایندگی مجلس راهی وزارت کشور شدند تا نام خود را در لیست کاندیداهای این دوره به ثبت برسانند اما تعدادی از این افراد به دلیل به همراه نداشتن برخی مدارک در همان دقایق اولیه برگشتند تا در وقت دیگری مجددا به مجلس برگردند.

* مره صدق نماینده فعلی کلیمیان مجلس که روز گذشته ثبت نام خود را نهایی کرده بود امروز دست رقیب خود را در دست داشت و به وزارت کشور آمد. مسعود داوید دوره قبل هم کاندیدا شده اما مره صدق رای بیشتری کسب کرده و به همین دلیل او از ورود به مجلس هشتم بازمانده است.

* لاله برومند که خود را فرزند برومند از سران حزب توده معرفی می کند هم به وزارت کشور آمد. می گوید چند دوره کاندیدا شده است و رد صلاحیت هم شده است. خبرنگاران از او پرسیدند با چه امیدی مجددا برای ثبت نام آمده که می گوید به هر حال من منتقدم ما اگر انتقادی هم داریم باید در همین کشور حرف بزنیم نه اینکه به خارج از کشور بروم و آنجا حرف بزنیم. می گوید می خواهم بگویم ما زنان ایران قبل از اینکه زن باشیم انسان هستیم. من انتقاداتم را در چارچوب امنیت ملی بیان می کنم.

* دو کاندیدای دیگر با گرایش اصلاح طلب نیز امروز در وزارت کشور حضور یافتند. یکی از آنان مهرپرور نماینده مجلس ششم بود که تمایلی به مصاحبه نشان نداد و از خبرنگاران درخواست کرد با او مصاحبه نکنند . مهرپرور از اعضای حزب اعتماد ملی هم بوده است . او اعلام کرد مستقل در این دور از انتخابات شرکت می کند.

* فرد دیگری که روحانی بود و مدرک دکترای فلسفه و کلام داشت هم کسی بود که به گفته پسرش که وی را همراهی می کرد از نظر تفکر به اصلاح طلبان نزدیک تر است. این کاندیدا به دلیل آنکه کارت ملی به همراه نداشت ادامه کار ثبت نام خود را به روز دیگری موکول کرد.

* فرد 26 ساله ای امروز وارد وزارت کشور شد که حتی از شرایط سنی هم آگاهی نداشت و وقتی متصدیان ثبت نام این موضوع را به وی اطلاع دادند خیلی سریع از محوطه ثبت نام دور شد و حتی برای پاسخ به خبرنگاران که او را صدا می کردند هم سرش را به عقب بازنگرداند.

* مرد 55 ساله ای که قصد داشت از میاندوآب کاندیدا شود به خبرنگار مهر گفت که 5 دوره کاندیدا شده و در این میان هم تایید صلاحیت و هم رد صلاحیت شده است. علت رد صلاحیت را هم اغراض شخصی در شهر خود می داند. " عدم التزام عملی به اسلام ونظام جمهوری اسلامی" دلیل رد صلاحیت وی در دوره های قبل عنوان شده است. دبیر بازنشسته است و انگیزه خود را خدمت به انقلاب و اسلام و ولایت بیان می کند. وقتی می پرسم چه جریان یا گروه سیاسی از وی حمایت خواهد کرد می گوید من ولایی هستم و با احزاب کار ندارم و آنها را نمی شناسم.

* جلال حسینی نماینده سابق زنجان در مجلس هفتم که نایب رئیس کمیسیون اقتصاد هم بوده است امروز برای ثبت نام به وزارت کشور آمد. دوره هشتم هم شرکت کرده اما نفر سوم در حوزه انتخابیه شده و نتوانسته به مجلس وارد شود. به گفته خود به دلیل توصیه های مردمی در این دوره ثبت نام کرده است.

* کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز کاندیدای نمایندگی تهران است . او که مدعی سی سال کار سیاسی است معتقد است با این تجربه می تواند برای کشور مفید باشد و از تجربیاتش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یا کمیسیون فرهنگی استفاده کند. او خودش می گوید می خواهد از لیست جبهه متحد اصولگرایان کاندیدا شود.

* عباس مدحی برادر سردار محمدرضا مدحی معروف به "الماس فریب" هم کاندیدای نمایندگی مجلس از حوزه گرمی است. او مستقل شرکت می کند . فرهنگی است و می گوید به عنوان سرباز ولایت داوطلب نمایندگی مجلس شده است. فوق لیسانس شیمی آلی دارد و قرار گرفتن در لیست خاصی برایش مهم نیست می گوید آنچه مهم است حضور در عرصه خدمت رسانی است.

* حسن زمانی نماینده سابق ملایر در مجلس هفتم و مشاور کنونی رئیس مجلس شورای اسلامی هم کاندیدای نمایندگی تهران است. می گوید اگر از ملایر کاندیدا شود اقبال عمومی به وی خیلی بالاست اما دیگر حوصله رفت و آمدهای مکرر را ندارد و ترجیح داده در لیست جبهه متحد و از تهران کاندیدا شود. زمانی تاکید دارد اگر در لیست قرار نگیرد از کاندیداتوری انصراف خواهد داد.

* تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هشتم امروز به وزارت کشور آمدند تا نام خود را در لیست کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس قرار دهند. کرمی راد نماینده کرمانشاه، بهروز جعفری نماینده سمیرم، حسین سبحانی نیا نماینده نیشابور، سید محمد علی موسوی مبارکه نماینده مبارکه، فاطمه رهبر نماینده تهران، حسن شجاعی کیاسری نماینده ساری، علیرضا محجوب نماینده تهران، حداد عادل نماینده تهران، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران، حجت‌الاسلام محمد ابراهیم نکونام نماینده گلپایگان، ملک شاهی نماینده خرم آباد، مقیمی نماینده بهشهر، حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر و گتوند، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، علی ادیانی راد نماینده قائم شهر از جمله این نمایندگان بودند.

* مجتبی رحماندوست مسئول کمیته ایثارگران جبهه متحد اصولگرایان هم برای نمایندگی تهران ثبت نام کرد. او که با دو جانباز و یک پدر شهید همراه بود گفت که قصد دارد در مجلس نهم برای ایثارگران کار کند و در لیست جبهه متحد خواهد بود.

* علیرضا محجوب نماینده تهران هم در حین انجام کار ثبت نام خود به خبرنگاران گفت که از طرف خانه کارگر داوطلب نمایندگی شده و احتمال دارد فاطمه جلودارزاده هم از خانه کارگر کاندیدا شود. او درباره شرکت اصلاح طلبان در انتخابات هم گفت بهتر است که اصلاح طلبان حضور همه جانبه در این انتخابات داشته باشند . اگر کسی در انتخابات شرکت نکند به این معنی است که خود را از گردونه رقابت حذف کرده است.

* جعفری نماینده سمیرم معتقد است جبهه پایداری از جبهه متحد اصولگرایان جدا نیست و هر دو در نهایت یک لیست می دهند حتی اگر این دو جبهه در تهران لیست متفاوتی داشته باشند لیستشان در شهرستان ها یکی است و او که قرار است از سمیرم انتخاب شود در لیست مشترک این دو جبهه قرار خواهد داشت. جعفری می گوید در نهایت اگر در لیست جبهه متحد هم نباشد در لیست جبهه پایداری خواهد بود.

* سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس هم تصمیم دارد مجددا از حوزه انتخابیه نیشابور کاندیدا شود. وقتی انگیزه وی را می پرسم می گوید: شرایط کنونی حساس است و یکی از دلایل تلاش جریان انحرافی برای به انحراف کشاندن مجلس شورای اسلامی است . می گوید انگیزه شخصی برای حضور در انتخابات نداشته و این مطالبه عمومی است که باعث شده در این دور از انتخابات ثبت نام کند. سبحانی نیا به گفته خود قرار است در لیست جبهه متحد اصولگرایی باشد.

* کیاسری نماینده ساری هم می گوید با جبهه متحد اصولگرایان رایزنی هایی داشته اما در صورتی هم که در لیست جبهه متحد نباشد به جبهه پایداری نخواهد پیوست. اما اگر این دو جبهه متحد شوند در لیست مشترک آنها حضور خواهد داشت.

* نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور آمار ثبت نام کنندگان در این دور از انتخابات را تا ساعت 11 روز سه شنبه که سومین روز از مهلت ثبت نام است 701 نفر اعلام کرد.