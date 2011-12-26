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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

لاریجانی در پاسخ به مهر:

کشف سرنخ‌های مهم در پرونده فساد بانکی/ ذره‌ای عقب نشینی نمی‌کنیم

کشف سرنخ‌های مهم در پرونده فساد بانکی/ ذره‌ای عقب نشینی نمی‌کنیم

رئیس قوه قضائیه از به وجود آمدن گشایش‌هایی طی روزهای اخیر در پرونده فساد بانکی خبر داد و خطاب به مردم گفت: این امیدواری را می‌دهم که قوه قضائیه در این پرونده ذره‌ای عقب نشینی نخواهد کرد و برخورد قاطعی خواهد داشت.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در پایان نشست سران سه قوه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مردم نسبت به فراموشی و نافرجام شدن پرونده فساد بانکی نگرانی دارند آیا در این رابطه صحبتی در جلسه امروز با سران قوا مطرح شد، گفت: در نشست امروز سران سه قوه بحث خاصی در این خصوص صورت نگرفت ولی باید بگویم که پرونده فساد اخیر بانکی چیزی نیست که قوه قضائیه بتواند در آن سهل انگاری بکند.

وی با اعلام اینکه ما به شدت پیگیر این قضیه هستیم، گفت: شاید همه مسائل این پرونده اعلام رسمی نشود ولی دایره و وسعت این پرونده بسیار گسترده و زیاد بود و افراد زیادی را در این رابطه باید احضار می‌کردیم. اطلاعات را اخذ می‌کردیم و بعد مراحل قانونی آن طی می‌شد.

آیت‌الله لاریجانی تصریح کرد: بحمدالله در روزهای اخیر نسبت به این پرونده گشایش‌ها و سرنخ‌های خوبی پیدا شد.

وی با اعلام اینکه سخنگوی قوه قضائیه در موعد خود این تحولات در پرونده را تشریح خواهد کرد، خطاب به مردم گفت:‌ من این امیدواری را می‌دهم که قوه قضائیه در این پرونده ذره‌ای عقب نشینی نخواهد کرد و برخورد قاطعی خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه در عین حال گفت: ‌اما از آنجایی که این پرونده ابعاد گسترده‌ای را در بر می‌گرفت مجبور بودیم قدم به قدم سرنخ‌ها را دنبال کنیم و امیدواریم هرچه زودتر این مسایل روشن شود و مجرمان به دست عدالت سپرده شوند.

کد مطلب 1493970

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