5000 کودک طی زلزله بم بی سرپرست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان زلزله بم طی سخنانی با مرور خاطرات حادثه پنجم دی ماه سال 1382 بم گفت: در زمان زلزله در حالیکه تمامی ساختارهای شهری بم متلاشی شده بود و مردم در شوک اتفاق رخ داده و از دست دادن عزیزانشان بودند، مسئولان نظام جمهوری اسلامی و در راس آنها رهبر معظم انقلاب که در آن حادثه عنایت ویژه ای به بم و مردم بم داشتند با کمک به بازماندگان زلزله، بحران بوجود آمده را به خوبی مدیریت کردند.

عباسی حضور سر زده و گمنام مقام معظم رهبری را در کوچه پس کوچه های شهر بم در همان روزهای اولیه زلزله عنایت ویژه خداوند و تدبیر حکیمانه ایشان دانستند که روحیه از دست رفته مردم مصیبت زده بم را به آنان بازگرداند و انگیزه مضاعفی برای مسئولان شد تا مردم و مسئولان در کنار هم برای آبادنی دوباره بم تلاش کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: زلزله بم باعث شد تا نظام مدیریت بحران کشور منسجم تر از گذشته با تعریف جدید، خود را برای ورود به حوادث احتمالی بعد آماده کند.

عباسی ابراز داشت: تجربیات به دست آمده از زلزله بم به خوبی در زلزله زرند به کار گرفته شد و بخش عمده ای از این موفقیتها مرهون صبوری ،سعه صدر ،گشاده رویی و همکاری همه جانبه ی مردم بم با مسئولین اجرای، متخصصان و محققان و پژوهشگران بود.

وی مردم بم را وارثان شایسته دارالصابرین دانست که پیرو ولایت بوده و قدر شناس همه آنانی هستند که در آن لحظات سخت به یاریشان آمدند.

مدیرکل بهزیستی کرمان در ادامه سخنانی خود گفت : پس از زلزله پنجم دی ماه بم پنج هزار و صد کودک سرپرست یا سرپرستان خود را از دست دادند، چهار هزار پانصد زن نیز بی سرپرست شدند، دو هزار خانوار دچار از کار افتادگی و دارای سرپرست معلول شدند و 270 نفر نیز دچار ضایعه نخاعی شدند.

عباسی اظهار داشت: از این تعداد 320 کودک بی سرپرست، دو هزار و 900 زن سرپرست خانوار سه هزار و 800 نفر معلول تحت حمایت بهزیستی قرار گرفتند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان اهتمام به حرفه آموزی، اشتغال، تامین مسکن، پی گیری امور آموزشی و تحصیلی به مددجویان را از جمله فعالیتهای بهزیستی طی هشت سال گذشته عنوان کرد و افزود: هم اکنون 104 مرکز و مجتمع دولتی و خصوصی تحت مدیریت و نظارت بهزیستی در شهرستان بم درحال ارائه خدمت به مردم بم و جامعه هدف بهزیستی هستند.

وی در ادامه ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و مشاوره ای به مددجویان و مردم بم را از دیگر خدمات ماندگار بهزیستی از زمان وقوع زلزله تا به امروز برشمرد.