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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

حیدریان:

50 ایستگاه هواشناسی در گلستان نصب شده است

50 ایستگاه هواشناسی در گلستان نصب شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب منطقه ای گلستان گفت: در بخش سیستم هشدار سیل، بیش از 50 ایستگاه هواشناسی و هیدرومتری در حوضه سد گلستان نصب شده است.

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سیستمها با هزینه بیش از 14.8 میلیارد ریال نصب شده است.

وی اظهار داشت: مطالعات طرح جامع سیل در حوزه گرگانرود تا سد وشمگیر با محوریت وزارت نیرو و همکاری دستگاه های عضو کارگروه تخصصی امور سیل ، مخاطرات دریایی ، برق و آب و فاضلاب به اتمام رسید.

وی گفت: هدف از تشکیل این کارگروه تخصصی ، تصمیم گیری برای رفع مشکلات و هماهنگی و همکاری دستگاه هاست.

حیدریان افزود: در بحث مدیریت و کنترل سیلابهای استان ، اقدامات سازه ای و غیر سازه ای از قبیل آموزش همگانی، مدیریت و ساماندهی رودخانه ها در نقاط بحرانی شهرها و روستاها و تاسیسات زیربنایی برای کاهش اثرات تخریبی سیل انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان درباره اقدامات غیر سازه ای در مدیریت سیلاب، عنوان کرد: مدیریت سیلاب دشت، تهیه نقشه های خطر و حریم و  بستر، سیستمهای هشدار سیل و آموزش عمومی و... از جمله اقدامات غیر سازه ای در کنترل و مدیریت سیلاب است.

حیدریان یادآور شد: مدیریت حوضه های آبخیز ، کنترل سیل توسط احداث سدها و حفاظت رودخانه ها و آمادگی در برابر سیل ، مدیریت سیلاب دشت از موارد مدیریت یکپارچه سیل است.

کد مطلب 1493972

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